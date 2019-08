Inutile de revenir sur l’autonomie de nos appareils, qui sont parfois des catastrophes en poche. Apple n’a pas bonne réputation sur ce point, en espérant qu’ils sont sur la voie de l’amélioration. En attendant, il faut avoir une solution mobile sous la main. La batterie externe est l’objet de toutes les convoitises. La Belkin Valet Charger offre une solution complète, de recharge pour smartphone et Apple Watch. Avec son système de recharge par induction, cette solution a tout pour réussir. Mais en est-elle vraiment possible ?

La batterie ultime pour les déplacements

Belkin est un acteur majeur dans les accessoires pour smartphone, notamment pour les terminaux Apple. Pour ce tout nouveau produit, la marque propose une solution pour les adeptes de la marque à la pomme. Cette batterie Belkin Valet Charger offre une solution de 6700 mAh pour recharger jusqu’à 3 fois son smartphone ou 8 fois son Apple Watch. Ainsi, l’Apple Watch a de quoi tenir jusqu’à 2 semaines sans sortir un câble. Un seul port USB de 1 A, mais une entrée de 2,4 A. La batterie recharge le plus rapidement possible pour le plus grand bien de son utilisateur.

Concernant la finition, l’aluminium offre un gage de qualité au produit. Facile à prendre en main, avec un poids léger, la batterie Belkin Valet offre 4 Leds pour suivre l’état de la batterie. Bien que son prix soit assez important, plus de 90€, la batterie de Belkin est une solution satisfaisante pour les possesseurs d’Apple Watch. Il n’en existe que très peu sur le marché et celle-ci se place au sommet. Elle est accompagnée d’un câble micro USB de 1,20m pour pouvoir la recharger.

Pour ceux qui souhaitent une batterie externe imposante, pour recharger plusieurs terminaux en même temps ou des appareils à forte consommation, nous vous conseillons les batteries Xtorm. D’ailleurs, retrouvez notre test de la batterie Xtorm 4X de 10 000 mAh.

Belkin Valet Charger 99,99 € 8.5 Design 10.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Prix 6.5/10

















Points positifs Design

Compatibilité Apple Watch

Autonomie Points négatifs Prix Acheter sur Amazon