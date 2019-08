Il existe une multitude de marques qui proposent des batteries externes. Il y en a pour tous les prix et de qualité plus ou moins fiable. Par conséquent, faire un choix n’est pas simple. On a tester la nouvelle venue de chez Xtorm.

La marque vient de sortir la series 3, déclinée en plusieurs versions. Elles ont des caractéristiques plutôt intéressantes. Posez vous cinq minutes, prenez le temps de lire ce test en compagnie d’un bon petit café.

Déballage de la Xtorm Series 3

Pour commencer, l’emballage est soigné, il annonce la couleur, mais ne dit pas tout. À l’intérieur, on a la batterie, un câble USB-C vers USB et un manuel d’utilisation en anglais. Mais pas d’inquiétude, les illustrations parlent d’elles-mêmes. La compréhension de l’anglais n’est pas nécessaire.

Design et Dimension

Cette batterie Xtorm ne fait pas dans le chichi, c’est sobre et ça va à l’essentiel. On sent bien que les matériaux utilisés tiendront dans le temps sans soucis. Elle mesure: 148 X 73 X 14mm. Son poids est de 210 grammes.

Les connectiques

Cette batterie possède trois ports USB. Un USB-C et deux ports USB 3 Quick Charge 3.0

En sortie, c’est-à-dire lorsque la Xtorm charge les appareils, le port USB-C et les USB Quick Charge délivrent 18W et gèrent tous les mêmes voltages et ampérages (5V/3A – 9V/2A – 12V/1,5V).

Prises USB

De ce fait, inutile de se demander sur quel port brancher pour recharger son smartphone. De plus, cette batterie est dotée d’une puce intelligente qui se nomme ARM. Elle va gérer automatiquement l’alimentation à fournir et ainsi permettre une recharge la plus rapide possible pour votre smartphone ou votre tablette.

L’avantage est que, si on branche trois appareils en même temps, elle est capable d’optimiser simultanément les recharges.

En parlant de ça, si vous voulez utiliser le USB-C, les smartphones Android sont généralement fournis avec des câbles de ce type, par contre pour les iPhone, il faudra acheter un câble Lightning vers USB-C.

Recharger la batterie Xtorm

Voila pour la sortie, mais quand vous utilisez la batterie pour recharger vos appareils, inévitablement, elle se décharge. Du coup, pour la recharger, il faudra utiliser le câble USB-C vers USB fourni.

Vous avez le choix de la recharger via votre ordi ou encore un adaptateur secteur. D’ailleurs, on conseille cette solution qui est plus rapide et qui rechargera la Xtorm et sa capacité de 10000 mAh entre trois heures et demi et quatre heures.

Pour connaitre le niveau de charge, il y a quatre voyants au-dessous de la batterie.

Ils vont par tranche de 25%. Si les quatre voyants sont allumés, la batterie est à 100% de sa capacité, si trois, 75%, deux 50%, un 25% et là, il faut mettre la batterie en recharge.

Charge

Témoins de charge

En étant chargée à 100%, la Xtorm 4X pourra recharger en moyenne quatre smartphones et une tablette. C’est quand même plutôt confortable.

Xtorm FUEL SERIES 3 4X 10000 mAh

Câble Lightning vers USB-C

Xtorm FUEL SERIES 3 4X 46 9.6 Design 10.0/10

















Qualité des matériaux 10.0/10

















Autonomie 9.5/10

















Temps de recharge 9.0/10

















Points positifs Gestion automatique de la charge

USB-C

Quick charge Points négatifs Pas d'adaptateur secteur Acheter sur Amazon