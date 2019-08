Qui peut croire à une telle vérité ? Les meilleurs sites porno ne sont pas ceux que vous pensez. Ce ne sont pas les sites américains ou d’ailleurs. Les sites français se comptent parmi les meilleurs. Les Français sont de vrais pros dans ce domaine. Les vidéos proposées sont de véritables chefs-d’œuvre.

Top 1 : Dorcel Club

DorcelClub est considéré comme étant une plateforme pornographique française assez célèbre. On y retrouve non seulement des vidéos porno érotiques mais aussi des hardcores glamour extraordinaires. Les experts proposent du porno de niche. Il s’agit des scènes de trios, des lesbiennes, des ballets et des envolées avec les filles de luxe. Le site indique également des liens pour l’acquisition des godes et des autres jouets pour adultes tels que les menottes, les sex-toys, les talons hauts de salope, les bas résilles, les lingeries bandantes, les suceurs pour hommes, les plugs anaux, les costumes, les masturbateurs, les bijoux et les accessoires.

Top 2 : BobVoyeur

Ce site est réservé uniquement aux adultes. Il est nécessaire de certifier sa majorité via le pop-up. Le contenu est impressionnant et très riche avec des vidéos de tous genres. La page d’accueil permet de sélectionner les photos et les vidéos de couples, de couples certifiés et de lesbiennes. Ça déchire vraiment grave sur ce site ! Les vidéos et les photos valent vraiment un détour. Il y a des vidéos dans lesquelles l’anonymat des partenaires est conservé. Le côté amateur authentique est ainsi garanti. Les habitués des scènes pornographiques ont le choix entre gangbang, pipes baveuses, tétons, fellation à la plage et dans le sable. Le site dispose d’un moteur de recherche permettant du coup de trouver facilement tout ce qu’on souhaite. Il y a une section web chat pour échanger avec tes personnes de tous les horizons. Un forum est réservé aux échanges au tour des vidéos et des photos. Les utilisateurs en profitent pour discuter de différents sujets, des fantasmes et même des fétichismes.

Top 3 : Explicite-Art.com

C’est l’un des sites porno d’origine française bien populaires. On retrouve des webcams françaises et des vidéos porno françaises. Le contenu des vidéos est en langue française. Il y a près de 400 modèles X en photos et en vidéos porno. Explicite Art constitue le paradis pour les amateurs des scènes pornographiques françaises de qualité. Le sexe est assuré avec les stars du X blondes ou brunes, les actrices rousses et les débutantes délurées.

En dehors de ces sites pornographiques, il y a également des plateformes françaises de rencontre dédiées au sexe. Les utilisateurs se donnent rendez-vous juste pour un coup du soir. Rencontres Locales, Easyflirt, Meetic se distinguent du lot avec des filles sexy et chaudes prêtes pour une rencontre flamboyante. Mais retrouvez surtout notre dossier complet sur le sujet.