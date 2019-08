Le Xiaomi Redmi 7A arrive en France à 119€ !

Avec un tarif agressif, le Xiaomi Redmi 7A s’apprête à écraser et à chambouler le marché du smartphone français. Ce smartphone ne dépasse pas les 140 euros, le rendant l’un des smartphones les plus accessibles du marché.

Des caractéristiques basiques

Pour ce prix, on ne s’attend pas à des caractéristiques totalement folles. Le Redmi 7A propose cependant des caractéristiques que l’on retrouve dans d’autres smartphones de marques concurrentes à des prix plus élevés.

On retrouvera notamment une batterie de 4000 mAh, qui tiendra jusqu’à 2 jours d’autonomie. En termes de caractéristiques techniques, on retrouvera un processeur octocore Snapdragon 439 avec 2Go de RAM et un écran Full HD+ de 5,45 pouces anti lumière bleue. Ce dernier résiste aux éclaboussures et disposera aussi d’un port Jack, d’un slot microSD et captera les différentes radios FM.

En terme de qualité photo/vidéo, la caméra arrière disposera d’un capteur Sony IMX486 avec 12 MP, et sera accompagné d’une caméra avant de 5 MP. Cette dernière permettra le déverrouillage du smartphone grâce au AI Face Unlock.

D’ores et déjà disponible

Disponible depuis le 30 juillet, vous pourrez vous procurer le Xiaomi Redmi A7 sous 4 différents coloris au prix de 119 € pour 16 Go de stockage ou au prix de 139 € pour 32 Go de stockage.

Vous pourrez vous le procurer sur mi.com ou chez d’autres vendeurs.