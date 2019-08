Venom 2 : Andy Serkis envisagé pour réaliser la suite

À peine se remet-on de la nullité abyssale de « Venom » que Sony vient directement nous parler à nouveau de sa suite. Heureusement, le projet est peut-être tombé entre de bonnes mains.

Futur Carnage ?

Malgré le massacre critique su’il subit, « Venom » fut un succès commercial total, récoltant pas moins de 856 millions de dollars à travers le globe. À la manière de « Suicide Squad », la qualité importe finalement peu et Sony Pictures promet déjà plusieurs suites. Et si vous pensiez que notre sourire démontrait une quelconque forme de bonheur, détrompez-vous. On essaie juste de cacher notre douleur.

Mais soudain, alors que l’on s’apprêtait déjà à assassiner le long-métrage, une lueur d’espoir se profile à l’horizon. En effet, selon The Hollywood Reporter, Andy Serkis aurait tenu une réunion aux côtés de producteurs de Sony. Selon eux, celle-ci aurait permis à Serkis de présenter sa candidature pour diriger ce « Venom 2 ». Ainsi, la star de « La Planète des Singes » et « Le Seigneur des Anneaux » viendrait remplacer Ruben Fleischer, lui qui avait orchestré le désastre de 2017.

Brockback Mountain

Toutefois, selon Variety, Serkis ne serait pas le seul à être en lice pour le rôle. Travis Knight, réalisateur de « Kubo et l’Armure Magique » et « Bumblebee », et Rupert Wyatt, à qui l’on doit « La Planète des Singes : Les Origines » et « Captive State », sont eux aussi évoqués. Des propositions toutes très intrigantes, mais celle de Andy Serkis semble la plus plausible. Une rumeur alléchante donc, au vu de son récent « Mowgli : La Légende de la Jungle », oeuvre imparfaite, mais remplie d’idées audacieuses. Si la rumeur s’avère vraie, reste à savoir quand le tournage prendra place, car le planning de l’acteur et réalisateur britannique demeure très chargé, entre ses nombreux rôles d’acteurs et son futur projet d’adaptation de « La Ferme des Animaux ».

Dans tous les cas, on croise les doigts pour ce « Venom 2 » prévu pour le 2 octobre 2020 et dont l’intrigue opposera Eddie Brock, toujours incarné par un Tom Hardy sous LSD, à Cletus Kasady alias Carnage, joué par Woody Harrelson avec une perruque de clown.