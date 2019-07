Re: Legend arrive bientôt sur Steam en accès anticipé !

Re: Legend est un JRPG multijoueur en coopération développé par Magnus Games Studio et publié par 505 Games. Le jeu sera disponible en accès anticipé à partir du 30 aout 2019.

Re: Legend déjà un succès

Comme nous vous l’avons indiqué plus haut Re: Legend est développé par le studio malaisien Magnus Games. Ce jeu a remporté un énorme succès lors de sa campagne Kickstarter. Il a été backé en moins de 24h, il est également devenu le jeu ayant obtenu le plus de soutiens lors d’un crowdfunding de l’histoire de l’Asie du Sud-Est.

RE: Legend mélange à la fois le JRPG et une simulation qui combine les mécaniques d’agriculture et de simulation de vie avec l’élevage de monstres. Le tout avec des fonctionnalités multijoueurs. Durant les parties, les joueurs peuvent construire et agrandir leurs villages grâce à différentes activités telles que l’agriculture, la pêche et l’artisanat. Pour trouver de nouveaux monstres, il faut également parcourir les terres d’Ethia sur l’île de Vokka.

Un jeu riche en aventure

Dans Re: Legend, les joueurs débutent sur l’île de Vokka. Ils doivent trouver un moyen de récupérer leurs souvenirs perdus et ainsi partir sur la voie d’ une grande aventure. Grâce à la culture de la terre, ils pourront survivre. Il est également possible de se lier d’amitié avec les villageois, en agrandissant et en développant leur village. Et bien sûr en élevant leurs propres créatures magiques appelées « Magnus ».

Avec des Magnus à leurs côtés, les aventuriers iront explorer le monde, affronter de terribles défis, dénicher de nouvelles créatures encore plus puissantes et aussi retrouver la mémoire.

Il est également important de noter que de nombreux compositeurs de renom ont prêté leurs talents pour réaliser la bande-son du jeu. Vous pourrez trouver des pistes du célèbre compositeur Shota Nakama (Final Fantasy XV).

Le jeu sera disponible sur Steam à partir du 30/08/2019 au prix de 19,99€.

Pour patienter jusqu’à cette date, voici le trailer du jeu.