Le Honor 20 est le dernier né de la société chinoise à l’heure où nous écrivons ces lignes. Un énorme écran, 4 appareils photo, de la RAM et du stockage à foison, le tout dans un prix contenu. C’est la promesse que ce Honor 20 veut honorer. En est-il capable ? C’est ce que nous allons voir tout au long de ce test.

Unboxing







Dans cette boite aux allures simplistes se cache le magnifique Honor 20, accompagné de ses accessoires. Au programme, rien de bien original, mais seulement le nécessaire. Nous retrouvons donc la prise secteur « SuperCharge », délivrant une puissance maximale de 5A. Le câble USB-C est également de la partie ainsi que l’adaptateur USB-C -> Jack 3.5mm car oui, pas de prise jack au menu.

Design

Commençons par les couleurs, avec ce magnifique Saphir Blue. Il changera de couleur en fonction de l’inclinaison, en offrant un magnifique dégradé tirant vers le violet. Le rendu est très agréable à l’œil, mais les traces de doigts auront raison de sa beauté. Les 4 appareils photo affublés d’un joli texte « AI VISION » offrent un très beau rendu également.

Vous noterez sur la photo ci-dessus que l’appareil est fourni d’origine avec une protection d’écran. Un bon point, malgré le fait que cette dernière prend énormément la poussière. Pour en revenir à l’écran, ce dernier est dénué de toutes bordures et de tout capteur visibles en dehors de l’appareil photo. Il est logé dans l’écran et se fond très bien dans le design !









En termes de connectiques et boutons, nous retrouvons un simple haut-parleur accompagné du port USB sur la partie inférieure. Sur les côtés, on y retrouve l’emplacement double SIM, les boutons de volumes et le bouton power. Ce dernier accueille également le capteur d’empreinte.

Écran

L’écran est un vrai régal. Avec une diagonale de 6.26″ d’une définition de 2340 x 1080 pixels offrant pas moins de 411 pixels par pouces. Le tout dispose d’une impressionnant ratio taille/écran de plus de 91% ! Que ce soit en intérieur ou en extérieur, l’écran reste très lisible même en plein soleil. Le seul point noir pour beaucoup de monde, c’est son écran à dalle IPS et non OLED. De mon point de vue, ce n’est absolument pas gênant et ça ne ternit pas l’expérience utilisateur.

Appareil photo et vidéo

L’appareil photo est plutôt impressionnant avec ses 48 MP de résolution maximale et offre même un grand angle de 117° ! L’ajout de l’IA permet une reconnaissance de scène en temps réel et de manière ultra rapide. Cela permettra par exemple de passer en mode portrait automatiquement si il détecte un visage en premier plan. Les autres capteurs sont expliqués sur la photo ci-dessous.

La caméra avant n’est pas en reste avec une résolution allant jusqu’à 32MP ! De quoi faire des selfies d’une qualité sans commune mesure !

De nombreux modes sont également présents, comme HDR, Light Painting, Super Macro etc.. Le mode pro est également de la partie et propose de nombreuses options intéressantes avec une plage ISO de 50 à 102 400 et un temps d’exposition allant jusqu’à 30sec. Et cela permet de faire de jolis clichés de nuit :

Performances et autonomie

Sous le capot de ce petit monstre de puissance se cache le puissant processeur 8 coeurs Kirin 980. Ce dernier est doté de 2 coeurs Cortex A76 cadencés à 2.6Ghz et deux autres à 1.92Ghz. Les 4 autres, des Cortex A55 cadencés à 1.8Ghz, sont présents pour assurer le ratio parfait entre puissance et autonomie. Par contre le téléphone à tendance à chauffer assez rapidement lors de session de jeu et cela peut être un peu gênant lors d’une utilisation sans coque.

Le tout est épaulé par pas moins de 6GB de RAM avec un espace de stockage de 128GB. Pas de carte SD au programme, mais une compatibilité double SIM est de la partie.

Pour l’autonomie, Honor a fait un très bon boulot d’optimisation sur ce Honor 20. Avec une utilisation assez poussée (Youtube, jeux, Spotify en Bluetooth) nous avons pu utiliser le téléphone pendant plus de 2 jours avec environ 5h d’écran allumé.

Conclusion

Après plus d’une semaine d’utilisation en tant que téléphone principal, ont doit dire que nous avons grandement apprécié ce Honor 20. Son écran, son appareil photo, son autonomie sont autant de points forts qui font de ce téléphone un très bon concurrent pour un prix plus que correct. En effet, disponible pour 499€ sur Amazon, il reste abordable comparé à la concurrence.

Honor 20 499 9 Design 10.0/10

















Finitions 9.0/10

















Performances 9.0/10

















Appareil photo 8.0/10

















Points positifs Mode AI en photo

Fluidité de l'OS

Tarif abordable

Rapidité de déverrouillage via l'empreinte digitale et le déverrouillage faciale Points négatifs Photos de nuit un peu trop lissées

Son des HP un peu faible

LED de notifications pas assez visible

Chauffe un peu trop Acheter sur Amazon