Test – Batterie externe : le compagnon du smartphone (Hiluckey 15W Batterie Solaire & Conxwan Batterie pour Apple Watch)

Les power bank ou batteries externes sont devenus des compagnons indispensables pour parfaire l’utilisation nomade et pour les voyageurs. En effet, si les batteries de nos smartphones sont de plus en plus endurantes, il arrive bien souvent qu’on y voit le bout à la fin d’une journée. C’est là qu’intervient la batterie externe car elle permet de recharger son smartphone sans avoir besoin d’une prise de courant. C’est devenu indispensable lors de déplacement et bien pratique pour un voyage. Aujourd’hui nous vous présentons deux modèles interessants pour un usage quotidien. La batterie Hiluckey 15W Batterie Solaire de 27 000mAh et la ONXWAN Compatible avec Apple Watch de 10 000mAh.

Batterie externe solaire Hiluckey

Avec la batterie Hiluckey, on dispose d’une capacité de 27000mAh. C’est une batterie de type lithium-polymère, rechargeable en filaire et en solaire. Elle dispose d’un port de sortie USB 5V 3A. Ses dimensions sont 15,24 x 7,36 x 2,28 Pouces et son poids est de 380g.

Elle dispose de 3 ports USB dont 1 USB-C ainsi que d’une LED pour une fonction lampe de poche. Parfait pour le camping ou la randonnée.

Grâce à la batterie Hiluckey on peut recharger son smartphone environ 3,5 fois. Il faut compter environ 6 heures pour recharger entièrement la batterie en filaire. En mode recharge solaire c’est très long, vraiment très long. Autant dire que c’est plus un mode de recharge de dépannage. Pour moins de 30€ c’est une super bonne solution pour ne jamais tomber à court de batterie !

Batterie Conxwan pour Apple

La batterie Conxwan de 10000 mAh est plus spécifiquement dédiée aux appareils Apple avec son port lightning et son espace de recharge sans fil pour Apple watch. C’est une batterie Li-polymère avec 2 ports USB et un port lightning. Elle permet donc de recharger 4 appareils simultanément. Ses dimensions sont 11.54 x 7.12 x 2.21cm pour un poids de 230g.

Avec cette batterie on peut faire 3 charges d’Apple watch en 1h45 chaque ainsi que 2 charges d’iPhone en 1 heure chaque. Il faut compter 3 heures pour recharger entièrement la batterie. Pour 25€ c’est vraiment un must have pour tout propriétaire d’Apple Watch et d’iPhone, plus besoin de transporter de chargeur pour un déplacement.

Conclusion

Les batteries externes sont vite devenues des accessoires indispensables pour les adeptes de la mobilité. En mode urbain, camping ou randonnée, la batterie externe permet de s’affranchir des traditionnelles recharges par le secteur. Cela permet de tenir plusieurs jours sans prises de courant. Certaines sont plus polyvalentes que d’autres mais toutes répondent à un même besoin, plus d’autonomie !