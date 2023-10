Un robot panneau solaire ? Solar Mars Bot, la Révolutionnaire Innovation de Jackery

Dernièrement, le monde a connu des innovations remarquables en matière d’énergie verte, et Jackery ne fait pas exception à la règle. En effet, l’entreprise a récemment mis sur le marché le Solar Mars Bot, une solution d’énergie verte mobile qui ne manque pas de faire parler d’elle.

Le Solar Mars Bot de Jackery, une innovation récompensée

Cette création conceptuelle de Jackery n’est pas passée inaperçue. En effet, elle a été couronnée par le remarquable prix des Meilleures Inventions 2023 du magazine Time. Un événement important célébré comme il se doit pour le 11ème anniversaire de l’entreprise en octobre dernier. Le Solar Mars Bot a séduit le jury dans la catégorie Énergie Verte de ce prestigieux concours.

Cette reconnaissance de Time est sans nul doute une réussite remarquable pour Jackery, qui continue de montrer la voie en matière de solutions d’énergie durable. Ricky Ma, responsable de Jackery EMEA, a exprimé avec enthousiasme la vision de l’entreprise : « Rendre l’énergie solaire accessible au plus grand nombre est notre mission et nous sommes ravis de recevoir ce prix en tant que reconnaissance de l’ingéniosité et de l’innovation. »

Une solution d’énergie verte, qu’est-ce que c’est ?

Le Solar Mars Bot est une révolution dans les solutions d’énergie verte. Il s’agit d’un dispositif mobile de stockage d’énergie photovoltaïque, proportionnant autonomie et performance. Il est équipé de différentes technologies comme des capteurs 4G, un radar laser, et des modules de caméra pour éviter les obstacles. En outre, ses panneaux solaires hautement performants s’alignent automatiquement avec le soleil, maximisant ainsi la production d’énergie.

L’énergie est ensuite stockée dans une batterie lithium haute performance qui répond aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de durabilité. En somme, une machine autonome, efficace, sécurisée et respectueuse de l’environnement.

Alors que notre planète est en proie à des crises climatiques et énergétiques majeures, le développement de solutions énergétiques durables et efficaces est plus qu’essentiel. Jackery excelle dans cette mission avec des innovations telles que le Solar Mars Bot.

Vous voulez en savoir plus sur cette innovation ? N’hésitez pas à visiter la page dédiée à cette invention sur le site de Time. Et vous, êtes-vous prêts à embrasser le futur de l’énergie verte ? Partagez vos réflexions avec nous !