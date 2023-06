Anker Solix : révolutionnez votre énergie domestique avec style !

Anker, leader des batteries et fournitures d’énergie, dévoile ses solutions énergétiques pour la maison avec le lancement de sa nouvelle marque : Anker Solix. Cette marque comprend une gamme de kits solaires plug & play, des systèmes modulaires de stockage d’énergie solaire pour le domicile, et l’intégration des batteries de puissance portables d’Anker.

Anker Solix : des solutions énergétiques uniques et modulaires pour tous

Anker Solix se concentre sur des solutions modulaires pour répondre aux besoins énergétiques des consommateurs du monde entier. La marque offre des solutions portables et fixes, telles que des kits solaires pour balcons et jardins, des batteries pour énergie solaire, et des chargeurs de voitures électriques. Les séries Flex et Camping se concentrent sur les solutions d’alimentation portables pour la maison, le camping et les véhicules de loisir.

Anker Solix : renforcer l’indépendance, la résilience et la sécurité énergétiques

Anker Solix a lancé des solutions pour balcons en Europe et en France cette semaine. Anker Solix élargit désormais sa gamme de solutions énergétiques domestiques avec trois nouveaux produits :

Anker Solix Solarbank E1600 : un système de stockage d’énergie domestique compatible avec 99% des solutions photovoltaïques de balcon. Il possède une capacité de 1,6 kWh et une résistance à l’eau et à la poussière IP65.

: un système de stockage d’énergie domestique compatible avec 99% des solutions photovoltaïques de balcon. Il possède une capacité de 1,6 kWh et une résistance à l’eau et à la poussière IP65. Anker Solix F1200 Portable Power Station en pack avec RS40/RS40P : une solution combinant le kit Anker Solix Balcony avec une batterie de puissance portable pour maximiser les économies d’électricité.

: une solution combinant le kit Anker Solix Balcony avec une batterie de puissance portable pour maximiser les économies d’électricité. Anker Solix All-in-One Energy Storage Solution : une série de solutions de batteries murales pour énergie solaire, évolutives de 5 kWh à 180 kWh, conçues pour offrir une alimentation de secours aux installations solaires nouvelles ou existantes. Disponible dans le monde entier en 2024.

Intégration des stations d’alimentation portables d’Anker

La gamme de stations d’alimentation portables d’Anker sera intégrée à la nouvelle marque Anker Solix avec la série Flex pour une alimentation électrique à la maison et sur la route, et la série Camping pour des solutions d’alimentation ultra-portables pour les aventures en plein air.

Anker Solix s’engage à apporter l’indépendance énergétique aux populations du monde entier grâce à ses solutions d’énergie innovantes et durables. N’hésitez pas à partager vos impressions et à en discuter avec les autres passionnés de technologie et d’énergie verte.