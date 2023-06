Anker lance Solix sa gamme solaire en France : Réduisez vos coûts et votre empreinte carbone !

Anker vient d’annoncer la disponibilité en France de sa nouvelle gamme de panneaux solaires Anker Solix, offrant ainsi aux consommateurs soucieux de l’environnement une solution accessible pour réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d’énergie.

Deux modèles Anker Solix pour s’adapter à tous les besoins

La gamme Anker Solix comprend deux modèles de panneaux solaires, le « Basic » et le « Premium », qui se différencient par leur revêtement et leur rendement. Les panneaux ont une taille réduite (2,20 m2) et peuvent être installés sur un balcon ou dans un jardin, selon les préférences de l’utilisateur. Pour faciliter l’installation, Anker propose également des packs « tout compris » comprenant tous les accessoires nécessaires pour connecter les panneaux au réseau électrique de la maison.

Packs disponibles et économies potentielles

Les packs Anker Solix varient en fonction du nombre de panneaux et de la présence ou non d’un support, avec des prix allant de 699 euros pour un panneau solaire Basic sans support à 1649 euros pour deux panneaux solaires Premium avec support. Selon la configuration d’installation et le modèle choisi, les utilisateurs Anker Solix peuvent produire jusqu’à 892 kWh d’électricité par an et économiser près de 150 euros sur leur facture d’énergie, tout en réduisant leurs émissions de CO2 (jusqu’à 889 kg par an).

Le pack Premium existe en plusieurs versions :

Un module Premium avec accessoires sans support : 899 euros

Un module Premium avec accessoires sans support : 999 euros

Deux modules Premium avec accessoires sans support : 1 449 euros

Pack complet : deux panneaux solaires avec support : 1 649 euros

Outils en ligne et garantie avantageuse

Sur le site internet d’Anker Solix, un calculateur de coûts et un test permettant de déterminer si la localisation se prête à l’utilisation de panneaux solaires sont disponibles. L’installation s’effectue en trois étapes simples, sans obstacle majeur. De plus, une garantie XXL est proposée, allant de 12 à 15 ans pour les panneaux, 10 ans pour le micro-onduleur et 30 ans de garantie de performance à 88% pour le modèle Premium.

L’arrivée des panneaux solaires Anker Solix en France est une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent participer activement à la transition énergétique et réduire leur consommation d’énergie. Alors, n’hésitez pas à découvrir et partager cette solution innovante auprès de votre entourage !