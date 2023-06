Bon Plan : Économisez et Passez au Vert avec le Panneau Solaire BEEM

Vous cherchez à réduire votre facture énergétique tout en faisant un geste pour la planète ? Alors, le panneau solaire BEEM est fait pour vous ! Avec une installation rapide et facile, vous pouvez commencer à produire votre propre électricité verte en un rien de temps. Et le meilleur dans tout ça ? Le kit est actuellement en promotion à 599€, au lieu de 680€ chez Boulanger !

Un pas vers l’autonomie énergétique

Le kit de panneaux solaires BEEM, facile à installer, vous permet de produire votre propre électricité en quelques minutes seulement. Il suffit d’avoir un mur avec 2,5 m² de surface exposée au soleil pour fixer les 4 panneaux inclus dans le kit. Branchez ensuite le kit à une prise électrique standard et vous alimenterez immédiatement votre réseau domestique avec de l’énergie verte.

Suivez votre production en temps réel

Grâce à l’application mobile My Beem, vous pouvez suivre votre production d’électricité en temps réel. Chaque kit de panneaux solaires BEEM a une puissance de 300 Wc, capable de produire l’équivalent de la consommation annuelle d’un groupe d’équipements comprenant un réfrigérateur, une box internet, une chaîne hi-fi et 5 ampoules LED.

Un investissement rentable

Avec une économie d’environ 70 euros par kit et par année, le panneau solaire BEEM est un investissement qui se rentabilise rapidement. De plus, il est possible de connecter jusqu’à 3 kits BEEM sur la même prise, augmentant ainsi votre production d’énergie et vos économies. Et avec la réduction actuelle, c’est le moment idéal pour investir !

Un produit de qualité

Le panneau solaire BEEM est non seulement efficace, mais aussi durable. Fabriqué en Chine et assemblé en France, il bénéficie d’une garantie de 2 ans. De plus, le kit comprend tout ce dont vous avez besoin pour l’installation, y compris 4 panneaux solaires, 4 supports, une rallonge DC câble solaire 4mm2, une Beembox avec câblage AC, un onduleur, un guide d’installation, 4 patrons de montage en carton pré-percé, un sachet de vis et chevilles, et une pince déverrouillage connecteurs MC4.

Alors, qu’attendez-vous ? Faites un pas vers l’autonomie énergétique et réduisez votre facture d’électricité avec le panneau solaire BEEM. Avec une réduction de plus de 10%, c’est un bon plan à ne pas manquer !