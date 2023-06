Test – Puzzle Bobble EveryBubble : Coincer la bulle cet été sur Switch

Puzzle Bobble: EveryBubble est un jeu de puzzle classique développé par Taito Corporation. Il s’agit d’un portage de la célèbre franchise Puzzle Bobble, également connue sous le nom de Bust-a-Move. Ce jeu combine des mécanismes de tir à bulles avec des puzzles stratégiques. Dans ce test, nous examinerons les aspects clés du jeu, y compris les graphismes, le gameplay, les fonctionnalités et le plaisir global.

Graphismes

Les graphismes de Puzzle Bobble: EveryBubble sont colorés et attrayants, purement dans le style Kawaï propre à la série. Les bulles et les arrière-plans sont bien dessinés, ce qui donne au jeu une esthétique agréable et joyeuse. Les animations sont fluides, et les personnages emblématiques de la franchise sont bien représentés. Les visuels sont bien adaptés à l’écran de la Nintendo Switch, et le jeu fonctionne bien en mode portable et en mode dock.

Bande son

L’univers musical colle bien à l’ambiance tout mignon du jeu. Les musiques de Shohei Tsuchiya sont sympathiques, mais elles ne resteront pas dans les mémoires. La licence nous a habitué à beaucoup mieux. Concernant les bruitages, comme le reste, c’est Kawaï, des bruits tout mimi enfantin et des voix jeunes nippones énergiques. Cela pourra énerver plus d’un joueur s’il n’est pas habitué.

Gameplay

Le gameplay de Puzzle Bobble: EveryBubble reste fidèle à la formule classique de la série. Vous contrôlez un canon situé en bas de l’écran, et votre objectif est de tirer des bulles de couleur vers le haut de l’écran pour former des groupes de bulles de la même couleur. Lorsque vous formez un groupe d’au moins trois bulles de la même couleur, elles éclatent et disparaissent. Votre objectif est de vider l’écran de toutes les bulles avant qu’elles ne descendent trop bas.

Le jeu propose différents modes de jeu, notamment le mode histoire, le mode multijoueur local et le mode en ligne. Le mode histoire comprend plusieurs niveaux de difficulté croissante, offrant ainsi un défi progressif aux joueurs. Le multijoueur local permet à plusieurs joueurs (jusqu’à 4) de s’affronter sur le même écran, ce qui ajoute une dimension compétitive au jeu. Le mode en ligne vous permet de défier des joueurs du monde entier et de comparer vos scores. Un mode « Space Invaders » est également présent. C’est tout simple, vous remplacez les aliens par des boules de couleur différentes et le vaisseau par un petit dino. Personnellement, je n’ai pas trop accroché sur ce mode. Je préfère le jeu classique surtout en multi.

Puzzle Bobble ou l’art de buller

Le jeu dispose d’un système de classement en ligne qui vous permet de suivre vos performances par rapport aux autres joueurs. Il y a aussi des éléments à débloquer, ce qui ajoute une certaine rejouabilité au jeu. Ce titre est amusant et addictif qui reste fidèle à la formule classique de la série. Les mécanismes de jeu simples, mais stratégiques en font un choix idéal pour les joueurs de tous âges. Les différents modes de jeu et les fonctionnalités supplémentaires ajoutent de la variété et de la durée de vie au jeu. Que vous jouiez en solo, en multijoueur local ou en ligne, Puzzle Bobble: EveryBubble offre une expérience divertissante et compétitive.

Conclusion sur ce nouveau Puzzle Bobble

En conclusion, Puzzle Bobble: EveryBubble sur Nintendo Switch est un excellent portage de la franchise classique. Avec ses graphismes attrayants, son gameplay addictif et ses fonctionnalités complètes, le jeu offre une expérience de jeu agréable. Le seul petit reproche, c’est que les contrôles peuvent manquer un peu de précision dans certaines situations. Mais rien de vraiment insurmontable. Bref, que vous soyez un fan de longue date de Puzzle Bobble ou un nouveau venu dans la série, ce jeu saura vous divertir pendant de nombreuses heures. Si vous aimez les jeux de puzzle addictifs et colorés, Puzzle Bobble: EveryBubble est un choix sûr pour votre Nintendo Switch.

Produit disponible sur Puzzle Bobble Everybubble! Nintendo Switch

Voir l'offre 36,52 €