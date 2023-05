Beem Energy : le kit de panneaux solaires passe de 300W à 420W

Beem Energy, start-up nantaise spécialisée dans l’énergie, a récemment dévoilé un nouveau kit de panneaux solaires à installer soi-même, pour faire baisser sa facture d’électricité. Avec cette nouvelle version, le kit de démarrage voit sa puissance crête augmentée, passant de 300 à 420W.

Beem Energy : spécialiste des panneaux solaires plug & play

À l’heure où le marché de l’énergie est de plus en plus tendu et les tarifs de plus en plus élevés, ombreux sont les français qui aimeraient produire leur propre énergie. C’est un défi que relève la société Beem Energy, avec son kit de panneaux solaires à installer dans son jardin.

Le kit de panneaux a pour objectif de couvrir le talon de la consommation d’électricité des habitations, c’est-à-dire la consommation incompressible de certains appareils tout au long de la journée, comme les réfrigérateurs ou les VMC. Beem Energy promet d’économiser jusqu’à 140 euros par an grâce à la production d’électricité.

Le kit se compose de quatre panneaux de 80,5 x 80,5 cm, de leurs supports, d’un onduleur et de câbles. On notera qu’il existe deux versions des panneaux solaires (tout noir ou avec un motif de fleurs) et deux versions de supports (fixation murale ou à poser par terre).

Une fois les panneaux installés à l’extérieur, il suffit de relier l’installation à une prise classique (230V) de son habitation. L’électricité produite est alors injectée dans votre réseau électrique.

Beem Energy : le kit passe à 420 Wc

La nouvelle version propose une puissance crête de 420W contre 300 auparavant, grâce à une augmentation de la taille des panneaux. Le constructeur a également intégré sa BeemBox, qui vient mesurer l’énergie produite. Les données sont transmises en WIFI l’application Beem, pour analyser vos différentes statistiques, courbes et conseils pour réduire votre consommation.

Le kit 420W est disponible en précommande, au prix de 740 euros. Il bénéficie d’une offre de lancement à 710 euros et devrait être livré début juin. Le kit 300W reste disponible, au tarif de 680 euros. Les panneaux solaires Beem sont disponibles sur le site officiel, mais aussi chez certains revendeurs comme Leroy Merlin et Boulanger.