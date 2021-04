Leclerc propose une voiture électrique en location pour 5 euros par jour

Mardi 6 avril 2021, Leclerc a annoncé se joindre à Renault pour un partenariat. Celui-ci permettra de louer la Dacia Spring pour 5 euros par jour dans les magasins de l’enseigne. La Renault ZOE sera également proposée à la location dès 6 euros par jour.

Pour. 5 euros par jour, roulez en électrique

Leclerc propose désormais la location d’une voiture 100% électrique, pour 5 euros par jour, sans engagement de durée. Une offre qui a de quoi attirer. Les clients de l’enseigne seront les premiers à pouvoir rouler en Dacia Spring, le tout nouveau modèle du constructeur automobile.

C’est une offre alléchante que proposent Renault et E.Leclerc : la nouvelle Dacia Spring en location sans engagement dès 5 € par jour, assurance et entretien compris ! D’autant plus intéressant que les nouvelles Spring sont déjà disponibles dans les centres de location E.Leclerc, alors que les premières livraisons pour les particuliers ne sont pas prévues avant l’automne 2021. Si vous voulez essayer la Dacia Spring avant d’en réserver une, c’est le moment !

“Aujourd’hui, les jeunes passent très peu leur permis de conduire, a confié à Capital Michel-Édouard Leclerc, ils n’envisagent pas d’acheter de voitures mais veulent les louer. C’est en partie pour cela que l’on lance cette offre !” Pour en profiter, il faudra être vif : 4.000 véhicules, dont 3.000 Dacia Spring et 1.000 Renault ZOE, sont disponibles, mais la totalité d’entre eux ne sont pas encore arrivés en agence de locations E.Leclerc, et le seront normalement d’ici la fin du printemps. Pour en profiter, rendez-vous dans votre magasin E.Leclerc ou bien sur le site internet dédié.

La Dacia Spring, que vaut-elle ?

Vendu au prix de 12 043 euros après bonus écologique, la Dacia Spring est le SUV électrique le moins cher du marché. Le véhicule offre une autonomie de 225 km en cycle WLTP et de 295 km en WLTP City grâce à une batterie 26,8 kWh. La recharger prendra 4 h 27 mn avec un adaptateur standard 7kW ou 80% en moins d’une heure si vous avez accès à un chargeur rapide en courant continu. De plus, le véhicule embarque des équipements dernier cri, et la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay.

La Dacia Spring est disponible pour les particuliers en pré-commande depuis le 20 mars dernier.

D’autres véhicules en location à petit prix

Et si vous cherchez juste une voiture à louer, sans nécessairement être intéressé par la nouveauté ou l’électrique, sacher que Leclerc propose des Renault Twingo à 4 €, ou des Clio à 5 € par jour. La Renault Zoe, quant à elle, sera disponible pour 6 € par jour, toujours sans compter les kilomètres parcourus. Mais si vous voulez absolument rouler en Dacia Spring sans attendre, cette location est votre seule option pour le moment. En effet, la Dacia Spring sortira en automne 2021.

