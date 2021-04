Pour cette première Interview Expresso, nous avons pu échanger avec le directeur de l’Application Qui-vive. Son objectif ? Permettre aux personnes victimes d’agressions verbales ou de harcèlements de rues de recueillir des preuves tangibles de manière simple et officielle…

Qui-vive : présentation de l’application

1 – Bonjour Qui-Vive, qui êtes-vous ? Bonjour, Quivive-app est un pouvoir magique !…. voir motion design.

Une application que vous pouvez télécharger de Googleplaystore, gratuite ou premium, paramétrer, mettre en fond et oublier, qui vous restituera en quelques jours, semaines, mois plus tard, des preuves audio et technologique d'agressions verbales, de harcèlement de rue, de menaces verbales que vous pourriez subir … Ceci afin d'aller porter plainte et de confondre l'auteur ou l'agresseur.

2 – À quel besoin répond votre solution ? Quivive-app apporte des preuves audio et techno tangibles dans le cas de parole contre parole. L’application permet de déposer plainte efficacement.

3 – Qu'apportez-vous au consommateur ? De la sérénité avec un service innovant et des preuves sous forme d'enregistrement audio et de l'environnement technologique pour les victimes ou témoins.

« Quivive-app est une innovation totalement unique qui vous restitue la preuve enregistrée de ce qui s’est passé »

4. Qui sont vos cibles ? Dans quelle situation utilisent-ils votre solution ? Les gens connectés et urbains qui peuvent se retrouver seul dans les lieux publics et transports, femmes seules, minorités éthiques ou religieuses, LGBT… Les grandes sociétés ayant de nombreux clients et cherchant à fidéliser leurs « Premium ».

Quel avenir et quel concurrence pour Qui-vive ?

5 – Quel est votre axe de développement sur 1 an et 5 ans ? Le B to B to C en nous faisant prescrire par des grands groupes à leurs usagers.

6 – Qui sont vos concurrents ? Où vous placez-vous face à eux ? Les concurrents sont nombreux dans le domaine du service à rendre aux personnes seules dans les lieux publics, mais 100% de ceux-ci démarrent après avoir appuyé sur le bouton déclencheur ! Quivive-app est une innovation totalement unique qui vous restitue la preuve enregistrée de ce qui s’est passé pendant les 20 minutes avant d’appuyer sur le bouton.

La crise sanitaire n’a pas ralenti les développements, mais elle est une contrainte pour les relations commerciales nouvelles, à savoir le réseautage.

8 – Quelle technologie semble être pour vous la solution de demain ? Presque tout existe, l’IA va se développer relativement et contribuer à l’amélioration de la vitesse de calcul et la transmission de data.

9 – Une bonne journée productive, c’est quoi pour vous ? Ça peut être une journée d’une heure, pourvu qu’elle soit la concrétisation d’une préparation longue.

11 – Une musique qui décrit l’état d’esprit de Qui-Vive ? Guns&Roses – « don’t cry », (parce que tu as téléchargé Quivive-app)