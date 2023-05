WhatsApp : une fonction de partage d’écran bientôt disponible !

Le partage d’écran est une fonctionnalité très utile, rendu populaire sur les ordinateurs il y a maintenant plusieurs années afin de dépanner en cas de problème. Bonne nouvelle, WhatsApp s’apprête à proposer cette fonctionnalité. Il sera ainsi possible de partager l’écran de son smartphone lors d’un appel vidéo, idéal pour montrer une manipulation ou des photos de voyage par exemple.

Les versions bêta de WhatsApp nous donnent toujours beaucoup d’informations sur les fonctionnalités à venir. WABetaInfo en a d’ailleurs fait son fonds de commerce, révélant toutes les nouveautés en cours de test par l’application de messagerie privée. Aux dernières nouvelles, ce site spécialisé nous a d’ailleurs dévoilé que le partage de numéro pour ajouter un contact prendrait prochainement fin. À la place, il suffirait de partager son nom d’utilisateur.

Désormais, WABetaInfo nous en dit plus sur une fonctionnalité dédiée aux appels vidéo. Nous apprenons ainsi dans un récent rapport que la dernière bêta de WhatsApp sur Android (version bêta 2.23.11.19) permet d’effectuer des partages d’écran. Le site a en effet remarqué l’ajout d’une icône dans la barre de navigation des appels vidéo, se situant entre celle permettant de basculer entre caméras selfie et arrière et celle coupant la vidéo.

En cliquant dessus, Android vient afficher un pop-up demandant à l’utilisateur s’il souhaite donner accès à l’enregistrement ou la recopie vidéo sur son smartphone. Le site explique au passage : « Lorsque vous décidez de partager votre écran, tout ce qui s’y affiche est enregistré et partagé avec le destinataire ». Comme sur d’autres applications, le partage d’écran peut être interrompu à n’importe quel moment. Sur WhatsApp, il suffira simplement d’appuyer sur le bouton rouge « Arrêter le partage ».

Pour rappel, cette fonctionnalité est pour le moment en bêta sur WhatsApp. Si vous n’êtes pas inscrit au programme, il ne sera pas possible d’en profiter. Étant donné que la phase de test a déjà débuté, le déploiement auprès du grand public ne devrait pas tarder, probablement dans les semaines à venir.

