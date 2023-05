WhatsApp : modifier un message envoyé est maintenant possible !

WhatsApp continue de s’améliorer au fil des mois. La messagerie privée de Meta vient d’ailleurs de lancer une fonctionnalité bien utile pour les fautes de frappes ou de tournures de phrase : l’édition de messages envoyés. Attention tout de même, cette manipulation ne peut être effectuée que dans un délai de 15 minutes après envoi du message.

« Vous avez fait une erreur ? Vous avez changé d’avis ? Pas de problème : vous pouvez désormais modifier les messages que vous avez envoyés », voici l’annonce WhatsApp du jour.

Dans un billet de blog, la messagerie privée dévoile ainsi l’arrivée d’une option « Modifier » dans son application. S’affichant dans les options après un appui prolongé sur un message, elle vise à « vous donner plus de contrôle sur vos discussions » selon WhatsApp. En effet, il arrive souvent de faire une faute d’orthographe ou de mal contextualiser un message envoyé à un de ses proches ou collègue.

Cette nouveauté ne fonctionne cependant pas en tout temps. En effet, un message envoyé ne peut plus être modifié après un délai de 15 minutes. À noter, un message ayant été modifié comportera la mention « Modifié », affichée juste devant l’heure d’envoi. Nous apprenons pour finir que : « Comme pour tous les messages, médias et appels personnels, vos messages et les modifications que vous y apportez sont protégés par le chiffrement de bout en bout ».

Pour rappel, la modification des messages n’a rien de nouveau. D’ailleurs, Apple l’a introduit l’année dernière avec iOS 16 sur iMessages. D’ailleurs, la firme à la pomme propose aussi un délai de modification de 15 minutes après envoi, et affiche une mention pour notifier d’un message modifié. Cependant, WhatsApp n’a pas copié deux autres fonctions autour de cela : cinq modifications maximum pour un message ainsi que l’historique de modification affichant chaque version du message.

