WhatsApp : sécuriser ses conversations avec un mot de passe est maintenant possible

WhatsApp vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité bien utile pour les utilisateurs : la possibilité de verrouiller ses conversations. Pour faire simple, le service de messagerie propose d’ajouter un mot de passe, une empreinte digitale ou encore la reconnaissance faciale afin de bloquer l’accès à vos discussions les plus confidentielles et sensibles.

Dans un objectif d’offrir de « nouveaux moyens de protéger vos messages », WhatsApp a annoncé dans un billet de blog le lancement de la fonctionnalité Verrouillage des discussions. Ainsi, les utilisateurs peuvent ajouter une couche de sécurité à leurs conversations en obligeant la saisie d’un mot de passe, l’utilisation d’une empreinte digitale ou encore la reconnaissance faciale.

La célèbre application de messagerie privée souligne au passage l’arrivée d’un nouveau dossier disponible via la boite de réception, et regroupant toutes les discussions verrouillées. En plus de cela, nous apprenons que le contenu des notifications WhatsApp concernant ces conversations sera automatiquement masqué.

Pour justifier l’usage du verrouillage de discussion, la plateforme évoque le fait que cette nouveauté est « idéale si vous partagez votre téléphone avec un membre de votre famille, ou encore lorsque quelqu’un d’autre utilise votre téléphone au moment précis où vous recevez un message spécial ».

Dans le cas où vous souhaitez verrouiller une conversation, WhatsApp souligne que vous avez simplement à toucher le nom d’une personne ou d’un groupe, puis sélectionnez l’option de verrouillage. L’accès au dossier des discussions verrouillées se fait simplement en faisant glisser la boite de réception vers le bas (comme pour les discussions masquées).

Pour finir, la messagerie explique que d’autres options de verrouillage seront disponibles dans les mois à venir. WhatsApp explique d’ailleurs travailler sur « le verrouillage pour les appareils connectés et la création d’un mot de passe personnalisé pour vos discussions, afin que vous puissiez utiliser un mot de passe différent de celui de votre téléphone ».

