Test – Support double écran NZXT : qualitatif et pratique !

Que vous soyez gamer ou non, dès lors que vous disposez de plus d’un écran, il est pratique de penser à dégager un peu votre bureau. Pour ceci, et pour augmenter votre confort, il peut être utile d’investir dans un support d’écran. Aujourd’hui, nous vous présentons le support double écran de chez NZXT, une solution efficace qui offre une qualité de finitions et une praticité accrue.

Unboxing

Qui dit support double écran, dit forcément carton bien rempli. NZXT ne déroge pas à la règle avec un bon nombre de composants pour ce produit. Et il faut le dire, dès les premiers abords, on ressent la qualité de finitions de ce support. Chaque pièce pèse son poids, notamment grâce à l’utilisation massive de métal. Pour ce qui est du montage, que nous détaillerons un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. En effet, une notice détaillée est présente sur le site officiel.

Installation et utilisation

Nous allons passer rapidement sur l’installation, la notice étant très bien faite. Il est important de noter qu’un seul type d’installation est possible, à la manière d’un pied de micro, où le support est maintenu par des petites plaques placées sous le bureau. Ne vous inquiétez pas cependant, le maintien est très bon. Côté comptabilité, ce support double écran répond aux normes VESA 75x75mm et VESA 100x100mm et pourra accueillir des écrans de 32″ maximum. À savoir que la norme VESA est la plus répandue sur les écrans actuels, pensez tout de même à vérifier si votre écran est compatible avant achat.

À l’utilisation, ce support est vraiment agréable. D’autant plus que les bras disposent de passes-câbles afin de rendre votre bureau encore plus épuré. Les mouvements des deux bras sont fluides et offrent une bonne amplitude de mouvement. En effet, il sera possible d’incliner l’écran de -20° à 90° et de faire une rotation de 90° à -90° tandis que le pivotement peut être fait à 360°. Pour ce qui est des bras, il sera possible d’incliner de 65° à -30°.

Conclusion

À l’utilisation, c’est un vrai régal. Le déplacement des deux écrans se fait de manière très fluide, qu’importe le mouvement effectué. La finition incroyable des différents éléments donne un rendu très agréable. De plus, la présence de passes-câbles permet d’offrir un bureau beaucoup mieux rangé. La comptabilité avec la norme VESA permet en plus de l’utiliser avec une grande variété d’écrans, même si ce ne sont pas des marques reconnues, j’ai pu valider ce dernier point. En effet, les deux écrans que j’ai montés sont un Asus ainsi qu’une marque chinoise peu connue : InnoCN.

Si vous souhaitez vous procurer ce bras double écran de chez NZXT, direction le site officiel de la marque américaine. Le prix est de 183 €. Cela peut paraître élevé au premier abord, mais au vu de la conception, il est difficile de proposer moins cher. D’autant plus qu’il vous sera possible de payer en trois versements.