Test – Écran Asus VG27WQ1B : La qualité à prix abordable

Vous êtes à la recherche d’un écran qualitatif et abordable pour sublimer votre setup ? Ne cherchez pas plus loin, Asus à la solution. Avec son écran Asus VG27WQ1B, la marque taïwanaise vous propose un moniteur gaming à portée de bourse tout en offrant de très bonnes performances. Que vaut cet écran ? Réponse dans cet article.

Unboxing

Place à l’unboxing classique. Comme d’habitude dans un déballage d’écran, nous retrouvons le moniteur dans un écrin de polystyrène. Tout le nécessaire est bien entendu présent, avec ici un packaging plutôt complet. Le pied est en deux parties, avec un montage très simple. Au niveau du câblage nous retrouvons un câble displayPort ainsi que le câble d’alimentation. Vient en dernier la carte de garantie ainsi que le guide d’utilisation de cet Asus VG27WQ1B.









Comme je le disais au-dessus, l’installation de l’écran est chose très aisée et pourra se faire seul. Après avoir emboîté les deux parties du pieds, il suffira de loger ce dernier dans l’emplacement prévu à cet effet directement sur l’écran. Le pieds est assez imposant, c’est une chose à prendre en compte si jamais vous disposez d’un bureau relativement petit.







Design

En dehors du pieds plutôt gigantesque, le reste est relativement sobre. De face rien ne dépasse, si ce n’est une petite LED de fonctionnement sur la droite ainsi que le logo Asus au centre. Derrière nous retrouverons les différents boutons pour gérer les menus et l’allumage de la bestiole, ainsi qu’une petite molette, également utile pour naviguer dans les menus.









Les connectiques sont également présentes sur la partie arrière, accessible de manière relativement simple. Nous retrouvons deux ports HDMI ainsi qu’un DisplayPort. Une prise jack est également présente, pas de fioritures pour cet Asus VG27WQ1B.

Confort d’utilisation

Avant de parler des points forts, parlons du seul point faible que j’ai pu trouver à cet Asus VG27WQ1B. Son ergonomie. En effet il ne sera pas possible de monter ou descendre l’écran. Heureusement les mouvements sur l’axe horizontal (incliner vers le haut ou vers le bas) et vertical (incliner vers la gauche ou vers la droite). Une limite qui peut être assez embêtante dans certains cas. De plus, le pied est relativement imposant.

En dehors de ce souci, c’est un très bon écran pour n’importe quel gamer, grâce à ses spécificités qui n’ont pas à pâlir face à la concurrence. Pour commencer c’est une dalle VA offrant une résolution WQHD (2560×1440 pixels). Le principal avantage des dalles VA réside dans la profondeur des noirs. Au niveau des couleurs nous retrouvons un espace colorimétrique DCI-P3, utile pour un rendu de couleurs le plus fidèle possible. Côté performances en jeu, le temps de réponse est de seulement 1ms tandis que le taux de rafraîchissement grimpe jusqu’à 165Hz.

Conclusion

L’utilisation de cet Asus TUF VG27WQ1B est un réel plaisir. Le plus gros point noir réside dans son ergonomie à retravailler au niveau des mouvements de l’écran. En effet, comme dit plus tôt, il ne sera pas possible de passer l’écran à la verticale et de plus son pied est relativement imposant et prendra beaucoup de place sur votre bureau. Mais ce défaut sera très rapidement gommé par son rapport qualité / prix de très bonne facture. En effet, à un tarif de 349.99€ sur Amazon vous serez en présence d’une très belle qualité d’image. En jeu il ne sera pas à la traîne grâce à ses caractéristiques assurant plus que nécessaire pour la majorité d’entre nous.

Produit disponible sur ASUS TUF Gaming VG27WQ1B - Ecran PC Esport 27" WQHD - Dalle VA incurvée - 16:9-165Hz - 1ms - 2560x1440 - Display Port & 2X HDMI - Haut-parleurs - AMD FreeSync Premium - ELMB - HDR 10-120% sRGB

Voir l'offre 349,00 €

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : ASUS ROG annonce une avalanche de nouveaux périphériques – CES 2022 !