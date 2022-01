OnePlus lance le OnePlus 10 Pro : un nouveau smartphone haut de gamme prometteur

OnePlus vient de débuter l’année 2022 sur les chapeaux de roue. La marque chinoise a en effet annoncé ce mardi 11 novembre son nouveau smartphone haut de gamme : le OnePlus 10 Pro. Outre le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1, l’appareil dispose d’arguments très intéressants au niveau de la photographie, la charge rapide ou encore son écran. Étonnamment, aucune version non-pro n’a pour le moment été annoncée.

Le OnePlus 10 Pro est enfin présenté

Durant le CES 2022, OnePlus est venu teasé sans vergogne son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 10 Pro. De ce fait, nous connaissions déjà le design, la fiche technique et les spécificités photo de l’appareil. Le 11 janvier est finalement venu le temps d’une conférence de présentation afin de lancer une bonne fois pour toutes le smartphone et dévoiler de derniers éléments comme le prix, la date de sortie…

Pour commencer les présentations, parlons design. Ce dernier est en effet assez atypique pour le OnePlus 10 Pro. Le smartphone vient en effet disposer d’un module photo carré venant s’allonger sur la tranche droite. Cela peut notamment s’apparenter à ce qu’on a pu voir sur les Galaxy S21 de Samsung. À l’avant, l’appareil s’équipe d’une dalle AMOLED QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement dynamique pouvant monter jusqu’à 120 Hz. Elle dispose en plus de cela de la technologie Dual Color Calibration afin de proposer des couleurs naturelles et précises en luminosité faible et élevée.

Côté performances, le OnePlus 10 Pro s’équipe d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 12 Go de RAM LPDDR5 ainsi que 256 Go de stockage UFS 3.1. Pour alimenter le tout, une batterie de 5 000 mAh est de la partie. Elle profite cependant d’un avantage conséquent : la charge rapide filaire SuperVOOC Flash Charge 80 W. Pour faire simple, elle permet de charger le smartphone en seulement 32 minutes. La charge rapide sans fil 50 W AirVOOC Wireless Flash Charge est aussi de la partie pour charger le smartphone en 47 minutes.

Une partie photo musclée

À l’intérieur de ce module, on retrouve notamment trois capteurs : un principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx avec un champ de vision de 150° (soit comme le Realme GT 2 Pro) et un téléobjectif de 8 Mpx pour un zoom optique 3x.

Comme annoncé précédemment, OnePlus introduit sur ce smartphone la technologie « OnePlus Billion Collor ». Cela permettra d’appliquer sur ses clichés le « Natural Color Calibration » (l’étalonnage naturel des couleurs) de Hasselblad avec plus d’un milliard de couleurs. Nous apprenons ainsi que le OnePlus 10 Pro peut prendre des photos 10 bits couvrant 25 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 supplémentaires par rapport au OnePlus 9 Pro. Le capteur ultra grand-angle permettre en plus de cela de profiter d’un effet fish-eye.

Pour finir, le smartphone peut prendre des images en RAW + 12 bits ; filmer au format LOG sans profil d’image prédéfini ; et dispose d’un « Movie Mode » afin de laisser les utilisateurs régler l’ISO ou encore la vitesse d’obturation lors de la capture d’une vidéo.

Disponibilité et prix

Disponible en Chine dès le 13 janvier 2022, le OnePlus 10 Pro sera proposé en coloris Volvanic Black et Emerald Forest à partir de 4 699 yuans (soit environ 650 € HT) pour la version 8/128 Go. Son prix monte ensuite à 5 299 yuans (environ 733 € HT) pour le modèle 12/256 Go. Pour une arrivée en France, il faudra encore patienter quelques semaines ou mois.