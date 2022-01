Realme dévoile le GT 2 Pro : un smartphone avec un ultra grand-angle atypique

En 2022, Realme commence fort en lançant un premier smartphone haut de gamme : le Realme GT 2 Pro. Après quelques jours de teasing acharné, la firme chinoise est enfin venue dévoiler complètement cet appareil. Afin de se démarquer, la marque vient jouer sur un point bien précis : la partie photo. Le smartphone vient en effet s’acquitter d’un capteur ultra grand-angle des plus atypique étant donné qu’il propose un champ de vision de 150°.

Realme se lance dans le haut de gamme avec le GT 2 Pro

2022 est signe de montée en gamme pour Realme. En effet, le constructeur de smartphone vient continuer de se développer en proposant un premier smartphone haut de gamme : le Realme GT 2 Pro. Comme annoncé deux semaines auparavant, le dos de l’appareil est composé d’un polymère biologique afin d’imiter la texture du papier. Deux coloris ont été annoncés : blanc et vert clair.

Pour commencer, le smartphone vient profiter d’une belle dalle OLED LTPO 2.0 de 6,7 pouces avec une définition QHD+ (3 216 x 1 440 pixels), un taux de rafraichissement 120 Hz et une luminosité maximale de 1 400 nits. À l’intérieur du GT Pro 2, Realme a introduit sans grande surprise le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, couplé à 8 ou 12 Go de RAM LPPDR5 ainsi que 128 ou 256 Go de stockage interne UFS 3.1.

Côté photographie, le module photo arrière du Realme GT 2 Pro se compose de trois capteurs : un principal de 50 Mpx avec stabilisation optique de l’image (Sony IMX766), un ultra grand-angle de 50 Mpx (Samsung JN1) ainsi qu’un capteur microscopique avec grossissement 40x de 3 Mpx. L’aspect différenciateur par rapport aux autres smartphones haut de gamme est tout de même l’ultra grand-angle. Ce capteur dispose en effet d’un champ de vision de 150°, une première sur le marché des smartphones. Cela permet ainsi de profiter de clichés et vidéos avec un effet fish-eye.

Cet ajout intéressant vient cependant empêcher la présence d’un téléobjectif afin de profiter d’un zoom optique conséquent sur le smartphone. Il faudra ainsi se contenter d’un zoom numérique. A l’avant du smartphone, nous retrouvons un capteur selfie de 23 Mpx. Voici les autres détails sur le smartphone : lecteur d’empreintes digitales sur l’écran ; NFC 360°, Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.2 ; Dual SIM ; et Realme UI 3.0 (Android 12). Pour alimenter le tout, le Realme GT 2 Pro est équipé d’une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 65 W.

Le Realme GT 2 a aussi été annoncé. Ce smartphone plus abordable dispose logiquement d’une fiche technique allégée : Snapdragon 888 ; batterie de 4 500 mAh avec charge rapide 65 W ; écran OLED FHD+ avec taux de rafraichissement de 120 Hz ; et module photo avec capteur principal de 50 Mpx (Sony IMX766) + ultra grand-angle de 8 Mpx + capteur de profondeur 2 Mpx.

Pour l’instant disponibles uniquement en Chine, les smartphones devraient logiquement faire leur arrivée à l’internationale dans les mois à venir. Le prix de départ pour le Realme GT 2 est à 2 599 yuans, soit environ 362 € hors taxes, contre 3 699 yuans ( ~ 512 €) pour le GT 2 Pro. Hors lancement, les tarifications de départ seront de 2 699 yuans (~ 378 €) et 3 899 yuans (~ 543 €).