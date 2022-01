Roborock S7 MaxV Ultra : le nouveau maître des aspirateurs-robots – CES 2022

Le CES 2022 est l’occasion pour tous les acteurs du marché de l’high-tech d’annoncer de nouveaux produits. Chez Roborock, un aspirateur-robot haut de gamme vient ainsi d’être annoncé : le S7 MaxV Ultra. Ce dernier se démarque notamment par une station d’autovidage ultra développée permettant au produit de « se vider, de se laver et de remplir son réservoir d’eau propre« .

Le S7 MaxV Ultra de Roborock est l’aspirateur-robot le plus complet du marché

Durant le premier jour du CES 2022, Roborock est tout simplement venu annoncer son aspirateur robot le plus évolué : le S7 MaxV Ultra. La première innovation notable de ce modèle est sa nouvelle station automatique Empty Wash Fill Dock. Outre le fait qu’elle permet de recharger le produit, cette dernière vient totalement automatisé son entretien.

Alors que les stations d’auto-vidage sont monnaie courante pour aspirer automatiquement les poussières, ce dock permet de vider l’eau de la serpillère et la remplir avec un de l’eau propre. Cela est possible grâce à un réseau de 2,5 L pour l’eau sale et un de 3 L avec de l’eau propre. La base permet aussi de nettoyer la serpillère.

Concernant le nettoyage en général, le Roborock S7 MaxV Ultra vient s’équiper d’un bas à poussière de 400 mL ; un bac à eau de 200 mL ; six capteurs de détection du vide ; un LiDAR ; un système de caméra pour voir la session de nettoyage à distance ; ainsi qu’une compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant, Amazon Alexa et Apple Siri.

Par rapport à la génération précédente, le S6 MaxV Ultra, Roborock annonce notamment que le S7 MaxV Ultra dispose d’une précision de nettoyage accrue de 22 % ainsi qu’une rapidité d’exécution et une adaptation à l’environnement supérieure (+ 70 %). Tout cela est notamment dû à la présence de nouvelles caméras, la nouvelle IA ReactiveAI 2.0 ainsi qu’une perception des obstacles améliorée grâce à un scan 3D par lumière structurée.

L’IA sera d’ailleurs là pour identifier les différentes pièces de votre foyer ainsi que les différents revêtements. De ce fait, la puissance d’aspiration sera ajustée en conséquence. Plus de puissance, d’autonomie et une meilleure détection des objets est aussi annoncé.

Sans station de vidage, le Roborock S7 MaxV sera disponible en noir au premier trimestre 2022 au prix de 799 €. Le modèle avec station de vidage uniquement (le Roborock S7 MaxV Plus) pour la poussière arrivera au même moment au tarif de 999 €. Le modèle S7 MaxV Ultra avec l’impressionnante station Empty Wash Fill Dock sera quant à lui proposé durant le deuxième trimestre 2022 à 1 399 €.