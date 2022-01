Alienware présente le Nyx, du cloud gaming partout dans votre maison ? – CES 2022

C’est juste avant le CES 2022 qu’Alienware a présenté une nouveauté dans le monde du « cloud gaming ». Dénommé Alienware Nyx, il vous permettra d’introduire chez vous un fonctionnement similaire au cloud gaming, avec quelques spécificités bienvenues.

Une très grosse machine

L’alienware Nyx n’est en fait ni plus ni moins qu’un énorme ordinateur. Les spécifications ne sont pas encore connues, mais il y a fort à parier qu’il n’aura aucun problème pour faire tourner les derniers jeux du moment. L’avantage ici d’avoir cette machine sur votre réseau local, c’est que vous ne serez pas bridé par votre connexion. De ce fait, aucun problème de latences, par exemple. Là où le Nyx fait fort, c’est qu’il sera possible de switcher d’appareils sans jamais perdre votre avancement. Que ce soit sur votre portable, votre télé ou encore sur votre ordinateur, pratique pour commencer votre partie de Destiny 2 sur votre PC, et de le finir durant la soirée, devant votre télé.

Une manette spéciale

Afin d’accompagner cette nouveauté, Alienware a également mis en avant une création originale. Derrière ce look futuriste se cache en fait la manette du concept UFO, présenté par la marque en 2020. La prise en main paraît originale, et il est difficile de donner un avis avant d’avoir pu avoir le bébé en main.

Si cette nouveauté a piqué votre curiosité, sachez que malheureusement ce n’est qu’un concept aujourd’hui. En effet l’Alienware Nyx n’a pas encore de date de sortie, ni même de caractéristiques sur la machine. Ne vous inquiétez pas, nous vous tiendrons au courant des nouveautés autour de ce produit plutôt sexy.