Targus lance un sac à dos compatible avec l’application Localiser d’Apple – CES 2022

Le fabricant d’accessoires Targus a annoncé aujourd’hui que son sac à dos Cypress Hero EcoSmart prend en charge l’application Localiser d’Apple. Il sera disponible au printemps ou à l’été 2022. Le prix suggéré est de 149,99 $ aux États-Unis. Tagus va ainsi un peu plus loin dans son sac à dos pour votre PC.

Targus a déclaré que le sac à dos, fabriqué en matériaux recyclés, peut contenir jusqu’à un MacBook Pro 16 pouces. Plusieurs autres compartiments et poches pour des appareils supplémentaires et des objets personnels.

Si le sac à dos Targus se retrouve séparé de son propriétaire, alors un utilisateur d’iPhone passe à côté du sac à dos sera susceptible de le localiser.

Le sac à dos est équipé d’un petit module de suivi qui permet de suivre l’emplacement du sac à dos dans l’application Localiser sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch sans avoir besoin d’utiliser un AirTag . D’après une image du CES, on remarque que le sac à dos prend en charge la recherche de précision. Ainsi les utilisateurs d’un iPhone 11 (ou plus récent), de voir la distance et la direction exacte du sac à dos avec un retour sonore et visuel. Apple a ouvert la puce U1 aux accessoires tiers l’année dernière.

Contrairement à un AirTag, Targus a intégré le tracker dans le sac à dos. Ainsi, il ne peut pas être retiré facilement. La batterie du tracker est fournie avec et elle est rechargeable en USB. Nous n’avons pas d’information sur son autonomie.