PlayStation VR 2 : Sony dévoile la fiche technique de son casque VR pour PS5 – CES 2022

Alors que Sony est resté très silencieux pendant plusieurs mois concernant le PlayStation VR 2, la firme nippone vient de revenir avec beaucoup d’informations sur la fiche technique de son casque VR pour PS5 à l’occasion du CES. Cela vient ainsi confirmer une arrivée très prochaine de ce produit, probablement pour la fin de l’année 2022.

Sony reparle de son casque PlayStation VR 2

Début mars 2021, Sony est venu annoncer l’arrivée d’une nouvelle génération de casque de réalité virtuelle pour la PS5. Quelques semaines plus tard, la firme japonaise est même allée plus loin en dévoilant le design des manettes. Le projet s’est ensuite fait très discret. Des rumeurs sont cependant venues préciser ce que pourrait proposer cet appareil : de la 4K et un suivi du mouvement des yeux ; un écran OLED et une commercialisation en 2022 ; ou encore d’autres détails autour des jeux vidéo compatibles.

Tout cela nous amène finalement au CES 2022 de Las Vegas se déroulant en ce moment même. Sony vient d’y annoncer plusieurs informations clés sur le PlayStation VR 2. L’entreprise est ainsi venue confirmer plusieurs informations comme le Eye tracking (suivi des yeux), le rendu graphique foveated pour une meilleure fidélité de l’image ainsi que la technologie Tempest 3D Audio pour une meilleure immersion.

Sony détaille ensuite que le PlayStation VR 2 disposera d’un écran OLED 2000 x 2040 pour chaque œil à 90 ou 120 Hz. Ces dalles supporteront d’ailleurs l’HDR et offriront un champ de vision de 110 degrés. Nous apprenons ensuite la présence d’un tracking inside-out avec 4 caméras ; d’un microphone intégré ; d’une sortie jack 3,5 mm ; d’une connexion à la PS5 via un câble USB-C ; ainsi que de vibrations intégrées au casque.

Les manettes du PlayStation VR 2 sont ensuite revenues faire parler d’elle. Nommées PlayStation VR2 Sense Controllers, elle embarque un système de vibration haptique avec un moteur par manette ; des gâchettes L2 et R2 à retour de force (tout comme sur la PS5) ; une recharge en USB-C ; une connexion en Bluetooth 5.1 ; une batterie intégrée ; ainsi que les boutons classiques (stick, croix, rond, triangle, carré, PS, Option/Create, L1, L1, R1, R2).

Pour finir, Sony est venu annoncer un premier jeu vidéo AAA pour ce nouveau casque VR qui va en réjouir plus d’un : Horizon Call of the Mountain.