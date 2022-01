Invoxia dévoile le Smart Dog Collar, un collier connecté pour chien – CES 2022

Invoxia, spécialiste des objets connectés, a présenté le 4 janvier 2022 au CES un collier pour chien intelligent : le Smart Dog Collar.

Pour la première fois, ce type de produit permet de suivre les constantes respiratoires et cardiaques de son chien, et garde un œil sur ses déplacements en temps réel. L’autonomie annoncée est de plusieurs semaines. Élégant et confortable, c’est un véritable outil de santé préventif et de suivi. L’autonomie est de plusieurs semaines et le niveau de batterie est visualisable sur l’application. Vous n’avez donc pas d’inquiétude à avoir pour la recharge du collier.

Design du Smart Dog Collar

Le Smart Dog Collar d’Invoxia est doté de capteurs miniaturisés. Ils permettent de détecter des micros mouvements de la peau, quelles que soient les caractéristiques de pelage. Ensuite, ils restitueront via l’application le rythme respiratoire ou cardiaque en continu de votre chien.

Parfaitement adapté aux chiens de moyenne à grande taille. L’emplacement de ses capteurs lui assure une fiabilité même à travers une épaisse fourrure. La répartition du poids permet un confort optimal quelle que soit l’activité du chien.

Élégant et épuré, Smart Dog Collar sera disponible dans plusieurs coloris. Il dispose d’un revêtement en tissu amovible, qui peut être lavé facilement.

Suivi de position en temps réel

Le Smart Dog Collar d’Invoxia permet de garder le contact avec son chien, peu importe la distance. En effet, il utilise les réseaux Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Il permet aux propriétaires de localiser leur boule de poils, en temps réel, en cas de fugue ou de vol. Le suivi GPS est en temps réel et comprend un historique de positions. Il dispose aussi d’alertes en cas d’éloignement d’une zone, pour suivre à la trace même les chiens les plus fugueurs.

Suivi santé

Les affections cardiaques et respiratoires peuvent survenir à n’importe quel stade de la vie d’un chien. Pour son maître, ces maladies sont presque impossibles à diagnostiquer et extrêmement complexes à surveiller. Le diagnostic est souvent compliqué, ces maladies ne sont donc souvent pas traitées à temps.



Que ce soit pour le rétablissement post-chirurgical, le suivi de l’efficacité d’un traitement, de maladies cardiaques, ou de difficultés respiratoires chroniques, le Smart Dog Collar d’Invoxia fournit des informations sur la santé de l’animal. En particulier les rythmes respiratoires et cardiaques au repos, deux informations cruciales. Les données sont enregistrées en continu, et consultables directement sur l’application Invoxia. Le propriétaire peut donc être informé et suivre son animal. Le Smart Dog Collar permet donc un suivi régulier de leur cœur pendant les périodes d’activité et de repos.

Smart Dog Collar prix et disponibilité

Disponible dans le commerce dès l’été 2022, le prix du collier intelligent est d’environ 99 euros. Il faut rajouter un coût d’abonnement mensuel estimé à 12,99 euros.