Zephyrus G14, Duo 16 et ROG Flow : Asus ROG élargit sa gamme – CES 2022

Avec le CES 2022, Asus dévoile 3 trois nouvelles machines pour élargir sa gamme et séduire tous les types de joueurs. On retrouve ainsi 3 nouveaux ordinateurs pour 3 usages presque différents; le ROG Zephyrus G14 2022, le Zephyrus Duo 16 ainsi que le ROG Flow.

Asus ROG Zephyrus G14 le portable gaming revisité

Dans la continuité du succès des premiers G14, Asus annonce une nouvelle version du G14 avec son lot de nouveautés. Pour cette nouvelle version, on garde le format 14 pouces pour l’écran et les LEDs personnalisables sur le capot tout en augmentant leurs nombres et leurs effets disponibles. Côté façade, Asus nous propose un trackpad plus grand ainsi qu’une webcam AR. Mais ces changements ne valent pas la refonte du système de refroidissement pour une meilleure gestion de la température et du bruit.

Côté poids on reste sur les sous les 2kg avec un poids de 1,65kg pour une épaisseur de 18,5mm. Au niveau de la dalle, on a le choix entre 120Htz ou 144Htz, de même pour les configurations disponibles. Les deux versions sont proposées avec les derniers CPU et GPU de chez AMD. Soit les AMD Ryzen 9, 7 ou 5, couplés à une Radeon RX 6800S ou 6700S avec 32 Go de RAM et un SSD de 1 To au maximum.

Zephyrus G14 CES

LE ZEPHYRUS DUO 16, Le pc gaming au 2 écrans

Il y a quelques années Asus annonçait son premier Duo qui mise sur une formule simple: 2 écrans, un seul pc. Aujourd’hui la gamme ROG se voit élargie par son premier DUO, le Zephyrus DUO 16. Ainsi en plus de l’écran principal, on retrouve un écran au-dessus du clavier qui vient se coller à la dalle principale pour offrir une impression de continuité. Sur ce 2e écran on retrouve les principales informations utiles selon les usages mais il peut également afficher d’autres pages ou informations selon son paramétrage.

ROG Zephyrus DUO 16

Comme sur le modèle précédent, le Duo 16 peut être équipé de deux dalles différentes. La première configuration propose une dalle QHD MiniLed en 120 Hz. La seconde, configuration est en IPS. Elle permet de choisir entre une configuration 4K/120 Hz ou Full HD/240 Hz. Le deuxième écran fait lui 14 pouces en longueur et est soit en UHD ou en FHD (60 Hz les deux) selon le modèle choisi.

Comme pour le G14 on retrouve des processeurs de chez AMD avec les Ryzen 7 ou 9 couplés à des GPU Nvidia RTX 3060, 3070 Ti, 3080 ou 3080 Ti. Côté poids, la machine pèserait 2,1kg pour 21mm d’épaisseur et serait proposée à un prix à partir de 3000 euros.

Le ROG Flow: Une surface pro gaming ?

Le dernier PC présenté pour la gamme ROG d’Asus est le ROG Flow. Un pc hybride à l’image de la Surface pro de Microsoft mais avec des caractéristiques orientées gaming. On retrouve donc un format très proche avec les Surface Pro, soit une tablette en un seul bloc avec un clavier amovible. Elle propose une dalle IPS de 13 pouces soit en UHD/60Hz soit en QHD/120Hz. A l’intérieur on vous propose soit un AMD Ryzen 9 ou Intel Core i9 couplés à une carte graphique Nvidia GeForce 3050 Ti. De quoi faire tourner convenablement une grande partie des jeux disponibles sur le marché.

ROG Flow

A la différence des Surface Pro de Microsoft, le ROG Flow est vendu avec son clavier. Le PC sera disponible dans le courant du premier trimestre à partir de 1500 euros.

