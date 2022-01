TCL présente des téléviseurs mini-LED 144 Hz – CES 2022

À l’occasion du CES 2022, TCL a dévoilé sa troisième génération de téléviseurs Mini-LED. Au programme, des TV parées pour le jeu, qui bénéficient de belles améliorations par rapport aux générations précédentes. Tour d’horizon des nouveautés attendues pour 2022.

TCL annonce ses ambitions pour 2022

La gamme TCL 2022 TV prend forme avec le plus grand ajout jamais réalisé à sa collection XL, un modèle QLED de 98 pouces, soit une diagonale de… 2,49 m !

Dans le même temps, TCL a présenté sa troisième génération de téléviseurs Mini-LED. Au programme, une luminosité nettement améliorée, même dans les pièces les plus lumineuses. Les images affichées à l’écran profiteront d’un contraste accru grâce à l’ajout de plus de 1000 zones de local dimming, tout en maintenant un châssis mince de moins de 10 millimètres de profondeur. Enfin, TCL évoque une intégration plus poussée de Google TV dans ses téléviseurs.

Des téléviseurs Mini-LED parés pour le jeu vidéo

En plus d’un taux de rafraichissement de 144 Hz permettant une fluidité accrue, TCL mise sur d’autres nouveautés pour placer le jeu vidéo au cœur de ses téléviseurs. Tout d’abord, les téléviseurs seront compatibles avec Google Stadia pour le cloud gaming.

TCL met aussi en avant la fonction Game Center qui permet de télécharger des jeux vidéo sur les téléviseurs connectés de la marque. En guise de manette, vous pourrez utiliser votre smartphone. Enfin, il est possible de configurer l’expérience gaming en direct grâce à une barre de contrôle dédiée sur l’interface.

Pour l’instant, aucune date de sortie, mais les téléviseurs dotés de cette troisième génération de dalle Mini-LED devraient arriver dans le courant de cette année. Bien évidemment, nous n’hésiterons pas à vous tenir au courant dans les mois à venir.

