Test – TCL 65C825 : Une Mini-LED pour le cinéma et les jeux-vidéo

Ces dernières années ont su mettre en lumière le coup d’accélérateur des fabricants de téléviseurs. Alors qu’en moyenne des Français changent de téléviseur tous les 8 ans, de nombreuses technologies ont vu le jour pour améliorer la qualité d’image en mode Cinéma, et performer la réactivité de la dalle pour les gamers. Difficile de faire la différence parmi les nombreux termes techniques et marketing.

Durant plusieurs semaines, nous nous sommes attelés à tester la technologie Mini-LED de la TCL 65C825. Un téléviseur de grande taille, disponible aussi en version 55 pouces. Avec son armada de technologies, ce téléviseur de la marque TCL nous a agréablement surpris, par la qualité de son image et sa finition extérieure. Est-ce un téléviseur qui va convenir à vos attentes ? Pour le savoir, nous vous décrivons notre expérience !

D’un point de vue extérieur

Une fois sorti de son grand carton, le téléviseur TCL 65C825 est massif sur son meuble alloué. Première remarque, il en impose avec ses 65 pouces, aussi bien par le poids que par son épaisseur. En effet, jusqu’à 6mm d’épaisseur pour ce modèle, là où les concurrents visent plutôt le format papier. Mais rien de bien dérangeant quand on pense notamment aux bons vieux téléviseurs cathodiques. D’autant plus que la surface de l’écran avoisine la perfection, tant les bords noirs se dissimulent dans la vision de l’utilisateur.

Pour disposer d’un Setup complet, TCL y introduit une barre de son sous l’écran qui ne se déloge pas, séparé par une bande grise marqué au fer du logo de la marque. Ce fameux système sonore provient de Onkyo et délivre une performance fortement appréciable. Nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet un peu plus bas.

Le TCL 65C825 se maintient sur pied central d’une profondeur de 30 cm.

À l’arrière, outre le caisson de basse qui se cache dans la zone centrale et un bouton physique permettant de couper le microphone, on y retrouve une multitude de connectiques. Celles-ci sont apposées sur le côté droit de l’appareil et peuvent venir déranger ceux qui apprécient un câble management parfait. On y retrouve de l’HDMI 2.1, 2 ports HDMI basiques, une prise USB, un port Ethernet, une sortie audio numérique, une prise antenne et une autre satellite.

Mais ce n’est pas tout ! TCL fait fort en intégrant également une webcam, la Magic Camera. Celle-ci vient s’aimanter sur le haut de la structure et s’utilise, pour le moment, uniquement sur Google Duo. Côté sécurité, un cache vient couvrir la caméra. Si l’on souhaite ne pas l’utiliser, la caméra se retire aisément. La qualité de la caméra est moyenne, mais propose un angle de vue très large, adapté à des réunions professionnelles. Malheureusement, il n’est pas possible de l’utiliser sur d’autres applications. Nous aurions aimé pouvoir réaliser du stream sur Twitch ou Youtube, via cette option.

L’interface de la TCL 65C825

Du côté de l’interface, la TCL 65C825 utilise Google TV et propose une interface simplifié, avec un aperçu sur l’ensemble des applications installés, sur grand écran. Évidemment, on retrouve les applications incontournables et nécessaires dont Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+. Pour les utilisateurs qui naviguent sur le web via Google Chrome, la TCL dispose de l’option Chromecast, afin de diffuser l’écran de son ordinateur ou de son smartphone directement sur le téléviseur. Les paramètres peuvent s’avérer faible, surtout pour les experts de l’image qui souhaitent configurer au maximum la qualité de l’écran.

Globalement, la navigation s’avère fluide sur le long terme. Quelques ralentissements au lancement, notamment lorsque le téléviseur a été débranché du secteur. Tournant sous l’OS Google TV, la TCL 65C825 propose une connexion en Bluetooth et Wifi, mais aussi Google Assistant. Complément intéressant si l’on dispose d’une enceinte Alexa, il est possible d’éteindre le téléviseur à la demande ou d’autres options par la voix.

Quid de la qualité d’image ?

Le téléviseur TCL 65C825 utilise une dalle VA LCD avec un rétroéclairage Mini-LED. Un capteur de luminosité est intégré pour s’adapter à celle de la pièce, avec notamment un Dolby Vision sombre ou très lumineux. Après de longues semaines d’utilisation, le constat final est mitigé. Bien que le téléviseur TCL 65C825 affiche de nombreux détails grâce à sa 4K et ses couleurs brillantes, certaines zones de l’écran, liées à la rapidité de l’image, manquent de précision.

Pour l’utiliser au quotidien, plusieurs modes d’image sont préconfigurés dont Dynamique, Standard, Film, Amélioration HDR, Sports, Jeu et Ordinateur. Sur l’ensemble, la TCL 65C825 s’en tire bien grâce à la technologie LCD qui vient apporter plus de luminosité et une large palette de couleurs. Son défaut, la précision des images sur du contenu rapide et un contraste à performer.

Adaptée pour les gamers ?

Durant notre période de test, nous avons surtout utilisé le téléviseur dans sa configuration pour les jeux vidéo. Plusieurs options permettent de pousser les performances du téléviseur à son maximum, notamment lorsque la console de jeu est branchée sur le port HDMI 2.1. Ainsi, il est possible d’atteindre un taux de rafraîchissement à 120Hz. Mais, quelques dysfonctionnements sont apparues, des coupures d’image notamment. Difficile d’évaluer s’il s’agissait du téléviseur, du câble HDMI ou de la console, une Xbox Series S.

Une qualité sonore surprenante

Comme exposé plus haut, le TCL 65C825 dispose d’une barre de son à l’avant avec 2 haut-parleurs (2x15W) et un subwoofer à l’arrière (30W). La puissance sonore est impressionnante dans un appartement de 70m2. Seul défaut, lorsque le volume dépasse le niveau 18, le rendu devient agressif et dénaturé. Idéal pour écouter des émissions ou Youtube, mais nous recommandons l’utilisation d’un vrai Home-Cinema pour les amateurs de soirées Netflix.

Conclusion – TCL 65C825

Pour résumer, la TCL 65C825 est une bonne surprise et correspond aux attentes des utilisateurs lambdas. Avec sa technologie Mini-LED et sa taille de 65 pouces, le résultat sur de longues soirées Halo Infinite ont été agréables. Pour les soirées Netflix, la qualité sonore a su nous plonger dans l’histoire. De nombreux paramètres et une clarté de jour comme de nuit, TCL sait tirer l’épingle du marché des téléviseurs. La TCL 65C825 est vente à 1 590€ sur Boulanger ou FNAC.