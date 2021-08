Twitch : le prix d’un abonnement tombe à 3,99 € en France

Twitch est aujourd’hui l’une des plateformes de streaming vidéo en direct les plus utilisées sur internet. Afin de permettre aux spectateurs, alias les viewers, de s’abonner facilement à des chaînes de créateurs de contenu, le prix des abonnements vient d’être abaissé à 3,99 € par mois en France.

En rendant plus accessible cette façon de soutenir les streamers et de profiter de certains avantages de chaîne, Twitch part à la conquête de nouveaux abonnés, tout en désavantageant malheureusement les créateurs de contenu, qui pourraient voir leurs revenus chuter.

Des abonnements moins chers sur Twitch

En mai 2021, Twitch annonçait quelques changements tarifaires à venir pour ses abonnements. Deux mois plus tard, la plateforme de streaming en direct a finalement agi en Europe en baissant le prix de ses abonnements aux chaînes de créateurs de contenu.

Le jeudi 5 août 2021, Twitch a en effet annoncé qu’une nouvelle tarification des abonnements arrivée en Europe. De ce fait, un sub ne coûte plus que 3,99 euros par mois, contre 4,99 euros précédemment. Ce changement de prix fait suite à des révisions tarifaires concluantes effectuées au Mexique et en Turquie fin mai.

Au détriment des streamers

Même si la nouvelle est réjouissante pour les internautes n’ayant pas un très grand pouvoir d’achat, souhaitant sauter le pas ou encore s’abonner à plus de chaînes, les streamers redoutent une baisse de leurs revenus mensuels. Pour éviter cela, une compensation va être proposée durant un an par Twitch, à certaines conditions assez discutables.

Pour profiter de cette compensation de transition, le créateur de contenu doit tout d’abord être partenaire Twitch, mais surtout, il doit aussi streamer au moins 85 % du temps habituel. Imaginons une personne qui a streamé 100 heures sur Twitch durant le mois de juillet 2021, elle devra faire au moins 85 heures de live lors du mois d’août 2021 pour voir ses revenus réajustés par Twitch. Tous les 90 jours, cet ajustement baissera de 25 %. Il sera ainsi de 100 % d’août à octobre, de 75 % de novembre à janvier, de 50 % de février à mai et 25 % de juin à août.

Même si ce réajustement des revenus est une solution intéressante pour les streamers face à la baisse du prix des abonnements, elle ne prend pas en compte le fait que chaque mois est différent pour chacun et que les heures streamer varient en fonction de multiples facteurs. Par exemple, les sorties de jeux peuvent nous faire streamer plus longtemps durant une période, des pauses et vacances sont nécessaires pour se ressourcer, des évènements comme des marathons sont parfois lancés… Espérons donc que Twitch s’adaptera afin de rendre ce quota d’heures plus humain.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre actualité : Twitch introduit une nouvelle catégorie pour les contenus suggestifs !