Twitch : le prix des abonnements va baisser dans la plupart des pays

Twitch vient d’annoncer dans un communiqué de presse que la plateforme de livestream allait diminuer le prix de ses abonnements un peu partout dans le monde.

Le visionnage de contenu sur Twitch est globalement gratuit, mais il est possible de s’abonner aux streameurs pour plusieurs raisons. Un sub permet à la fois de le soutenir financièrement et de débloquer des possibilités d’interaction avec lui. Il permet de supprimer certaines publicités ou encore parfois de regarder des lives exclusifs. Et jusqu’à présent, le tarif était le même pour tout le monde. En effet, il vous coûtait 4,99 $ par mois (environ 4,08 €) et 24,99 $ pour six.

Sauf que ce prix qui peut paraître correct pour certains pays est forcément très élevé pour d’autres. En effet, les spectateurs n’ont pas forcément le même pouvoir d’achat qu’aux États-Unis. Après plusieurs années de réflexion, Twitch vient d’annoncer qu’il allait changer sa grille de prix. La plateforme va introduire une tarification locale des abonnements. Les subs ne vaudront donc pas le même prix partout et seront alignés sur les monnaies et pouvoirs d’achat locaux.

Pour ce qui est des streameurs, qui vont donc attirer plus d’abonnés potentiels, mais aussi perdre de l’argent sur les spectateurs déjà fidèles dont la tarification va baisser, Twitch prévoit sinon de garantir leurs revenus pendant plusieurs mois, le temps que le système se stabilise.

Les tarifs bougeront dès cette année

Par exemple, au Mexique et en Turquie, où l’initiative sera testée à partir du 20 mai 2021, l’abonnement mensuel passera à 48 pesos (environ 2 €) et 9,90 livres turques (environ 1 €). Ces 2 pays seront suivis par « la plupart des pays d’Asie, d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe, dès le troisième trimestre 2021 ». La France devrait être visée, mais avec quel prix ? 3,99 € l’abonnement, ce qui ne changerait pas grand-chose au tarif actuel, ou moins ?

Sur son blog, le service détenu par Amazon a publié un long article pour expliquer sa nouvelle politique tarifaire qui sera appliquée dans les mois qui viennent. Dès les premières lignes, Twitch explique avoir entendu sa communauté qui demandait une révision des prix. Actuellement, un abonnement d’un mois à une chaîne équivaut à environ 4,99 $ dans la plupart des pays. Il est par exemple de 4,99 € en France, soit une conversion peu avantageuse pour les internautes français et européens.

Twitch a bien compris cela en précisant que le nombre d’abonnés à des créateurs de contenu en Asie et en Europe est 50 % inférieur par rapport aux États-Unis. Cet écart est même de 80 % lorsque la comparaison est faite avec l’Amérique latine. Ainsi, les nouveaux prix entreront en vigueur dans le courant de l’année et seront calqués sur le coût de la vie dans chaque pays.

