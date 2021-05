Windows 10X officiellement abandonné, ses fonctionnalités arriveront sur Windows 10

Nous vous en avions déjà parlé il y a quelques jours, c’est désormais officiel : Microsoft abandonne définitivement Windows 10X. Son OS conçu pour les machines à deux écrans va utiliser certaines de ses technologies dans les futures versions de Windows 10.

La fin du feuilleton Windows 10X semble toucher à sa fin. Pour la première fois présenté sur un appareil à double écran — le Surface Neo –, ce nouveau système d’exploitation conçu par Microsoft a beaucoup évolué au fil du temps. Rapidement, le groupe a annoncé vouloir le porter à une gamme d’appareils bien plus large, à savoir les PC portables les plus classiques du marché.

Cette alternative à ChromeOS, qui équipe les Chromebooks de Google, a ensuite fait l’objet de plusieurs retards. Plus récemment, son développement semblait toucher à son terme, une bêta avait en effet circulé…

Mais le système d’exploitation destiné initialement aux machines à deux écrans ne sortira pas. Microsoft vient de l’annoncer officiellement sur son blog, dans un article consacré à la disponibilité de la mise à jour de Mai 2021 pour Windows 10.

Nous avons réalisé que la technologie de Windows 10X pouvait être utile de plus de manières et servir plus de clients que nous ne l’avions imaginé à l’origine. Nous avons conclu que la technologie 10X ne devait pas se limiter à un sous-ensemble de clients.

John Cable, chef des services Windows