Windows 10X : le projet abandonné par Microsoft ?

Présenté avec le Surface Neo, le PC à double écran, le système d’exploitation Windows 10X a été retardé à de nombreuses reprises. D’après une source fiable, le nouvel OS de Microsoft pourrait ne jamais voir le jour. Pourquoi ? Réponse dans cet article !

Le développement de Windows 10X repoussé indéfiniment

Windows 10X, le système d’exploitation initialement dédié aux appareils à double écran, ne donne plus signe de vie depuis un bon moment déjà. Voilà plus d’un an et demi que Microsoft l’a dévoilé lors d’une conférence, mais on reste toujours sans nouvelle de l’avancée de l’OS. Microsoft a bien diffusé une préversion de Windows 10X sur le Microsoft Store. Une bêta a fuité et circule sur le Web. Mais l’OS ne figure sur aucun planning et on ignore toujours si Microsoft compte réellement le sortir un jour.

Le concept de la Surface Neo

Windows 10X, qui se veut une version allégée de Windows 10 à destination des tablettes et des appareils à double écran, est censé équiper la Surface Neo. Là encore, l’appareil ne donne plus aucun signe de vie…

Microsoft abandonne Windows 10X

La sortie du système d’exploitation a déjà été repoussée plusieurs fois. Cependant, selon un rapport provenant de Petri, cette sortie pourrait ne jamais avoir lieu. Le rapport affirme que, d’après plusieurs sources, Windows 10X ne verrait pas le jour en 2021.

En effet, Microsoft aurait réattribué ses ressources à Windows 10, et ce serait donc ce dernier qui serait amélioré pour pouvoir s’adapter aux différents appareils plutôt que de passer par des variantes distinctes. Ces ressources travailleraient désormais sur la nouvelle interface “Sun Valley”, attendue pour le second semestre 2021.

Difficile de savoir précisément pourquoi Microsoft aurait ainsi annulé Windows 10X mais nous avons déjà eu l’occasion de voir certaines variantes de Windows connaître un destin assez tragique. Ce fut le cas de Windows RT ou encore Windows 10 S. Se concentrer sur la version principale de Windows n’est peut-être finalement pas une mauvaise idée.

Encore un peu de temps ? Découvrez les nouveautés de la mise à jour de mai 2021 de Windows 10 !