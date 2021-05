Spotify lance trois nouvelles façons de partager de la musique ou des podcasts

Partager de la musique ou des podcasts est une pratique récurrence chez les utilisateurs depuis de nombreuses années. Spotify souligne ainsi que la pandémie de Covid-19 a permis d’intensifier le partage social sur sa plateforme, notamment à travers les fonctionnalités de sessions de groupe ou encore les listes de lecture collaboratives. Le service de streaming audio suédois a ainsi décidé d’offrir de nouvelles façons de partager les contenus qu’ils aiment à leurs proches.

Spotify n’a jamais été aussi actif auprès de sa communauté. En effet, la firme suédoise ne cesse de peaufiner son application de nouvelles fonctionnalités ou de refontes depuis quelques semaines. Outre une intégration directement dans Facebook, la plateforme a récemment profiter d’un épurage de sa page d’accueil, du lancement de podcasts payants ou encore d’une réorganisation de l’onglet Bibliothèque. Place à de nouvelles manières de partager les contenus présents sur le service de streaming audio.

Les nouvelles façons de partager de la musique ou des podcasts sur Spotify

Pour commencer, Spotify a annoncé dans un communiqué l’arrivée d’une fonctionnalité d’horodatage de podcast. Grâce à cette dernière, vous allez pouvoir partager directement une partie précise d’un contenu. Pour faire simple, imaginons que j’ai apprécié un moment précis lors de l’aventure Game of Roles et que je souhaiterais le partager à un proche. Au lieu d’envoyer un lien vers l’épisode ainsi qu’un message précisant la période exacte à laquelle mon correspondant doit avancer le podcast, la fonctionnalité d’horodatage permettra de directement l’amener au passage souhaité grâce à un lien personnalisé.

Le fonctionnement de cette option de partage est très simple. Rendez-vous au moment de l’épisode que vous souhaitez partager, cliquez sur le bouton Partager et cochez l’option Partager à partir de.

Deuxième ajout, les utilisateurs peuvent désormais partager les Canvas sur Snapchat. Pour rappel, cette fonctionnalité permet d’afficher des animations en boucles au lieu des images de couvertures des albums que vous écoutez.

Pour finir, Spotify précise avoir revu l’interface de son menu de partage afin de le rendre plus clair et permettre une prévisualisation des contenus. L’ensemble des applications installées sur votre smartphone et qui peuvent partager des musiques ou podcasts de la plateforme seront aussi présentes afin de faciliter le partage.

