Spotify réorganise votre musique sur son application Android et iOS

Après avoir récemment annoncé le lancement de nouvelles playlists personnalisées ou encore l’ajout de fonctionnalités telles que l’historique d’écoute, le service de streaming suédois a décidé de chambouler la gestion de vos playlists, albums et artistes présents dans votre bibliothèque, mais aussi de vos podcasts.

Depuis de nombreuses années, Spotify dispose d’une application très simple d’utilisation. En effet, trois parties sont disponibles : Accueil, Recherche et Bibliothèque. Il y a quelques semaines, le géant suédois s’était lancé dans la refonte de l’écran d’accueil de son application Android et iOS. Désormais, c’est au tour de la Bibliothèque de se réinventer.

Une toute nouvelle Bibliothèque dans l’application Spotify

En fin de semaine dernière, Spotify annonçait la refonte de la section Bibliothèque. Le service de streaming musical a ainsi décidé d’en finir avec le partage de contenu. En effet, l’entreprise suédoise avait auparavant décidé de scinder la bibliothèque en deux parties : une pour la musique et une autre pour les podcasts. De ce fait, les utilisateurs pouvaient retrouver dans la partie Musique l’ensemble de leurs artistes, albums et playlists, pendant que la section Podcasts regroupait les épisodes, les téléchargements et les émissions.

A travers un billet de blog, nous apprenons désormais que cette séparation prend fin. L’ensemble des catégories précédemment citées sont désormais dans une même interface. Afin de vous permettre de mieux vous y retrouver, Spotify a décidé d’ajouter une barre de recherche. Il sera ainsi plus simple de retrouver un contenu précis dans votre bibliothèque. Des filtres dynamiques sont aussi présents pour permettre aux utilisateurs d’accéder en un clic aux albums, playlists, artistes, podcasts, épisodes…

Si l’affichage sous forme de liste ne vous plait pas, Spotify offre désormais la possibilité de profiter d’une visualisation en mode grille. Pour finir, vos contenus favoris pourront directement être épinglés en haut de la bibliothèque. La plateforme a annoncé que l’ensemble de ces changements opéreront dans les prochaines semaines pour les utilisateurs de l’application Android et iOS.

