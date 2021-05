The Division : Ubisoft annonce un free-to-play

Ubisoft détaille avec sa dernière annonce l’avenir de l’incontournable franchise Tom Clancy’s The Division. Après The Division sorti en 2016 puis The Division 2 sorti quant à lui en 2019, Ubisoft dévoile un free-to-play du nom de Heartland. Pour le moment, le jeu est en cours de développement, mais cette annonce va ravir les fans de la franchise.

The Division Heartland en cours de développement

Tom Clancy’s The Division Heartland est donc en cours développement chez le studio Red Storm. Très peu d’informations sont communiquées pour le moment. Toutefois, il s’agira d’un free-to-play. Par ailleurs, il s’agira d’un épisode totalement indépendant, pas de prequel ni de sequel donc. Malgré le fait que cela soit le même studio qui a participé au développement des deux précédents titres, on ne sait pour le moment pas à quoi s’attendre en termes de gameplay. Il pourrait donc s’agir d’un jeu classique sue le même principe ou d’un battle royale.

The Division 2

Le directeur exécutif d’Ubisoft a déclaré : « nous sommes très fiers de ce que nos équipes ont accompli avec cette franchise et de l’univers incroyable qu’elles ont créé. Le potentiel et la richesse du jeu nous permettent d’explorer et d’imaginer de nouveaux contenus passionnants qui plairont aux fans de The Division de la première heure comme aux non-initiés. »

Disponibilité

Le titre sera disponible sur PC, consoles et cloud gaming. Sa sortie est prévue à l’heure actuelle pour fin 2021 ou début 2022. En revanche, aucune information pour l’instant sur la possibilité de jouer en cross play ou en ligne. Toutefois, Ubisoft invite les joueurs à s’inscrire dès à présent pour tester le jeu en avant-première. C’est donc signe d’un réel travail de la part d’Ubisoft sur ce jeu.

Par ailleurs, l’Ubisoft Forward sera diffusé le 12 juin prochain à partir de 21h00, heure de Paris. Il est donc fortement possible d’en savoir plus à cette occasion.