xCloud : Microsoft compte bien sortir son service de cloud gaming sur PS5 et Switch

Au fur et à mesure des jours qui arrivent, de nombreux secrets de l’industrie du jeu vidéo vont sortir. Mais pourquoi ? Le procès d’Epic contre Apple vient d’être lancé aux États-Unis. Les deux parties jouent ainsi de multiples arguments, quitte à révéler quelques informations sorties des fagots. Parmi ces dernières, nous apprenons que Microsoft souhaiterait bel et bien lancer son service de cloud gaming xCloud sur les consoles concurrentes, soit la PS5 ainsi que la Switch.

Depuis de nombreux mois, voire années, la stratégie de Microsoft a complètement basculé. Là où la console était très importante avec les précédentes générations, les services sont aujourd’hui le fer de lance de firme. En effet, le Xbox Game Pass est aujourd’hui fortement mis en avant dans les offres proposées par la firme de Redmond.

À l’intérieur de ce service, nous retrouvons des jeux disponibles gratuitement et jouable sur PC ou Xbox, mais aussi des titres accessibles directement via le service de cloud gaming de Microsoft : xCloud. Grâce à ce dispositif, les joueurs peuvent directement streamer des jeux depuis leur console Xbox, sur Android, ou encore plus récemment sur iOS et PC.

Les ambitions de Microsoft ne s’arrêtent cependant pas à cet écosystème. En effet, des documents utilisés lors du procès entre Apple et Epic Games révèlent que les consoles concurrentes telles que la PS5 ou la Switch pourraient profiter de xCloud.

Un procès qui annonce une arrivée possible de xCloud sur la PS5 et la Switch

Lors de ce procès historique, nous avons eu l’occasion de découvrir plusieurs mails échangés entre Phil Spencer, le patron de Xbox, et Tim Sweeney, le patron d’Epic Games. Tim Sweeney y présente la future mise à jour de Fortnite comme une opportunité idéale pour Microsoft afin d’acquérir de nouveaux joueurs. Cette même mise à jour qui conduira Apple à éjecter le jeu d’Epic Games de l’Apple Store. De ce fait, les joueurs qui ne pourront plus profiter de l’expérience Fortnite sur iPad et iPhone devraient les pousser à migrer sur les consoles selon lui.

Nous sommes quelques mois avant le lancement de la Xbox Series X et Phil Spencer s’avoue fortement occupé sur plusieurs sujets : le partenariat avec Samsung, le développement de xCloud sur les appareils Apple ou encore la gratuité du jeu en ligne pour les jeux F2P, soit sans le Xbox Live Gold. Le plus important dans l’histoire reste cette phrase : « je voulais te dire que j’ai bien noté ton point de vue sur xCloud pour les autres consoles (et je n’ai pas abandonné) ». Microsoft semble donc bien décidé à porter son service de cloud gaming sur les PS5, voir la Switch. Reste maintenant à savoir si Sony et Nintendo veulent du xCloud ou non.

