Nos idées de cadeaux à offrir pour la fête des Mères

La fête des Mères approche à grands pas. Prévue pour le dimanche 9 mai 2021, il ne vous reste plus que quelques jours afin de trouver le cadeau idéal. Si vous êtes en manque d’inspiration, sachez que vous êtes tombé sur le bon article. En effet, nous avons regroupé une sélection d’une dizaine d’articles qui peuvent amplement satisfaire les attentes de la plupart des mamans.

Quel(s) cadeau(x) offrir pour la fête des Mères ?

La fête des Mères est souvent un moment de stress pour beaucoup de fils ou de filles. En effet, c’est un jour important où l’on souhaite faire plaisir à la personne qui nous a mis au monde. Trouver un cadeau pour lui faire plaisir peut ainsi s’avérer compliqué pour certains. Peu importe l’affinité de votre mère avec les technologies, de multiples produits high-tech peuvent être facilement utilisés tout au long de la journée. C’est pourquoi nous avons décidé de vous faire une petite sélection de produits commandables via Amazon Prime en 1 jour ouvré.

Une liseuse

Même si le format papier des livres est encore beaucoup chéri de nos jours, les liseuses sont tout de même fortement utiles au quotidien. Parmi ces dernières, nous pourrions que fortement vous recommander la très connue Amazon Kindle. Dotée d’un format de 6 pouces, cette dernière se veut très compacte et donc idéale pour prendre une pause lecture aux quatre coins de la ville ou de votre foyer.

Un appareil photo instantané

Ce n’est pas nouveau, nos parents veulent toujours avoir des photos de nous. Afin de leur permettre de capturer et imprimer rapidement des clichés, pourquoi ne pas leur offrir un appareil photo instantané ? Avec le Fujifilm Instag Mini 11, ce type de dispositif est encore plus intéressant grâce à mode selfie est directement intégré. N’oubliez tout de même pas d’offrir une réserve de cartouche photo pour que votre mère puisse les imprimer.

Un bracelet connecté

Afin de permettre un suivi complet de l’activité physique, mais aussi de l’heure et des notifications, le bracelet connecté est aujourd’hui une valeur sûre. Parmi les références les plus plébiscitées : le Mi Band 5 de Xiaomi. Au programme : un écran de 1,1 pouce, une autonomie de 14 jours, entièrement waterproof, capteur de fréquence cardiaque, suivi de votre activité physique, du sommeil ou encore du cycle menstruel… N’hésitez pas à consulter notre test afin d’avoir plus d’informations sur le produit.

Un smartphone

Pour la fête des Mères, pourquoi ne pas changer son vieux smartphone ? Un téléphone avec un très bon rapport qualité prix vient d’ailleurs de sortir : le Xiaomi Redmi Note 10. L’appareil profite en effet d’un bel écran AMOLED de 6,43 pouces, un processeur très confortable pour une utilisation quotidienne ne nécessitant pas l’utilisation de gros jeux vidéo, quatre objectifs photo à l’arrière (un grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un macro de 5 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx) ou encore une charge rapide 33W afin de passer à 50 % d’autonomie en seulement 25 minutes.

Un aspirateur robot connecté

Ménager ses parents est souvent une bonne chose. Les aspirateurs robots connectés sont aujourd’hui une bonne alternative pour éviter de longues sessions de ménages. Avec le Roomba i3+, le dispositif peut même se vider tout seul et être programmé pour nettoyer des zones spécifiques de la maison à des moments donnés de la journée. Découvrez notre test juste ici.

Une enceinte connectée

Quoi de mieux qu’un assistant connecté pour vous aider tout au long de la journée ? Sans hésiter, nous pouvons que vous conseiller l’Amazon Echo Dot pour la fête des Mères. Cette enceinte connectée permettra de répondre à moult interrogations tout au long de la journée, mais vous permettra aussi de profiter de votre musique, contrôler votre maison connectée ou encore programmer un minuteur ainsi qu’ajouter un rappel/évènement dans votre calendrier. Avec les Skills d’Alexa, l’assistant d’Amazon permet aussi de répondre à plus de besoins en fonction de vos sites et applications favoris.

Une tablette

Parmi nos autres recommandations, une tablette peut être le cadeau idéal. Dans les dispositifs les plus abordables, nous retrouvons l’Amazon Fire HD 8. Proposée à seulement 99 euros, cette dernière offre les applications et jeux essentiels dans une tablette compacte avec un écran de 8 pouces et une autonomie de 12 heures.

Si vous préférez un écran un peu plus grand, nous vous conseillons la nouvelle tablette Amazon Fire HD 10 disposant d’un écran de 10 pouces.

Des écouteurs sans fil

Pour permettre à votre mère de profiter de la musique en tout temps, les écouteurs sans fil sont aujourd’hui les dispositifs parfaits. Nous vous conseillons ainsi les très classiques AirPods d’Apple ou encore les très abordables Xiaomi Mi True Wireless 2.

Les AirPods Pro sont aussi intéressants pour les adeptes des écouteurs intra-auriculaires ou les très bons AUKEY EP-T31.

Simplement vous (et des petites attentions)

Si votre budget est assez limité, vous n’êtes pas obligé d’acheter un objet high-tech. Nous vous conseillons d’aller faire un petit tour chez le chocolatier, le fleuriste ou d’offrir toutes autres petites attentions qui saura donner facilement le sourire à votre mère. Sachez avant toute chose que votre présence signifiera toujours beaucoup, et que le reste n’est que superflu.