Assassin’s Creed Black Flag Resynced : on a enfin la date de sortie !

Ubisoft a enfin levé le voile (oui, on se permet le jeu de mot) sur Assassin’s Creed Black Flag Resynced, un projet attendu de longue date par les fans de la saga. Lors de son showcase mondial le 23 avril, le studio français a enfin officialisé la date de sortie du remake. Moussaillons, marquez vos calendriers : vous prendrez le large cette année.

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Rendez-vous en mer pour l’été 2026

C’est désormais officiel. Assassin’s Creed Black Flag Resynced débarquera le 9 juillet 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Le remake ne se contente pas d’un simple lifting, car Ubisoft a amélioré en profondeur l’un des épisodes les plus populaires de la licence. Grâce à la version récente du moteur Anvil, Assassin’s Creed Black Flag Resynced embarquera des graphismes entièrement retravaillés, des environnements plus modernes, notamment une météo dynamique et réaliste. Les modèles de personnages sont également révisés, tout en restant fidèles à l’original.

Histoire et gameplay : que nous réserve Assassin’s Creed Black Flag Resynced ?

Au-delà de l’aspect visuel, le remake revient avec un système de jeu entièrement modernisé. Selon Ubisoft, les combats et les batailles navales seront plus dynamiques, avec de nouvelles options de mouvement. Certaines mécaniques critiquées à l’époque, notamment les missions de filature, ont été également ajustées pour une expérience plus fluide. Enfin, en dehors des combats, les chants de marins interprétés par votre équipage feront leur retour.

Côté histoire, l’intrigue générale reste globalement la même. On suit toujours le périple d’Edward Kenway, avec des ajouts scénaristiques venant compléter l’histoire originale. Ubisoft a pris le soin de réenregistrer toutes les répliques par les membres de la distribution d’origine, afin de renforcer l’immersion. Enfin, Assassin’s Creed Black Flag Resynced ajoute trois nouveaux contacts via des quêtes secondaires, ainsi que davantage de contenu autour de Barbe Noire et de Stede Bonnet.

La bande-son n’est pas non plus en reste. Ubisoft s’offre donc une collaboration avec le compositeur Woodkid, chargé d’apporter une nouvelle identité sonore à Resynced.

Vous pouvez voir la bande-annonce d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced ci-dessous :

Alors, prêts à appareiller ? Si la réponse est oui, et si vous voulez jouer au remake sur PC, voici les configurations nécessaires :