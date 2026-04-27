QNAP QSW-M7230-2X4F24T : une avancée puissante pour les réseaux 100 GbE

QNAP innove une fois de plus avec le lancement du QSW-M7230-2X4F24T, un commutateur géré L3 Lite 100 GbE. Ce nouveau produit promet de révolutionner l’architecture réseau des entreprises, en offrant plus de puissance et de flexibilité. Que vous évoluiez dans le stockage haute performance, la production multimédia ou l’intelligence artificielle, ce commutateur a été pensé pour vous accompagner dans toutes vos transitions.

Avantages du commutateur QSW-M7230-2X4F24T pour les entreprises

Le QSW-M7230-2X4F24T change la donne pour les réseaux d’entreprise. D’abord, il permet de construire un réseau central évolutif en 100 GbE. Ainsi, les entreprises peuvent améliorer progressivement leur infrastructure, sans remplacer tous les équipements existants. Cela permet de faire évoluer le réseau sans surcoût et sans interruption.

Compatibilité avec les infrastructures existantes grâce aux ports 10 GbE

Déploiement simplifié pour le 25 GbE et le 100 GbE

Réduction des coûts liés aux grandes mises à niveau

Avec cette flexibilité, chaque entreprise peut avancer à son rythme, tout en gardant une vision sur l’avenir.

Fonctionnalités clés : évolutivité, MC-LAG et AV sur IP

Ce commutateur QNAP multiplie les fonctionnalités avancées. Par exemple, il dispose de l’architecture MC-LAG pour une meilleure haute disponibilité. Cela élimine les interruptions et assure une continuité de service, même si un lien tombe en panne.

Conçu pour les déploiements multimédias, le QSW-M7230-2X4F24T gère efficacement le trafic AV sur IP. La surveillance IGMP, la segmentation VLAN, et la synchronisation PTP assurent des flux audio et vidéo parfaitement synchronisés, même dans des environnements complexes.

Ainsi, les entreprises bénéficient toujours de la meilleure expérience utilisateur, peu importe la charge du réseau.

Gestion centralisée et performances pour réseaux exigeants

Avec son infrastructure de base 100 GbE et ses liaisons à plusieurs vitesses, ce commutateur garantit une robustesse à toute épreuve. Il offre une capacité totale de 1080 Gb/s, idéale pour les applications exigeantes telles que l’intelligence artificielle ou la production multimédia collaborative.

Prise en charge du PFC et ECN pour l’Ethernet sans perte Gestion simplifiée grâce à la plateforme cloud AMIZcloud Administration à distance sur plusieurs sites sans matériel supplémentaire

Cette gestion centralisée réduit les soucis quotidiens et facilite le travail des équipes informatiques.

En résumé, le QSW-M7230-2X4F24T de QNAP ouvre la voie des réseaux d’entreprise vers la 100 GbE, sans sacrifier ni la continuité du service ni les investissements passés. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et sa gestion centralisée, il répond aux besoins des entreprises souhaitant évoluer sereinement vers des performances réseau toujours plus élevées.

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