Kalanoro : le premier jeu du studio indépendant Malgache Red Raketa se dévoile enfin dans une bande-annonce

Il était temps. Malgré ses modestes moyens et la situation instable de son pays, Dina Valisoa Rasoanaivo et l’équipe de Red Raketa n’ont pas baissé les bras et ont travaillé d’arrache-pied pour réaliser leur rêve : celui de sortir un jeu-vidéo 100% malgache. Aujourd’hui, c’est chose faite : après des années de développement, le studio indé malgache a enfin dévoilé les premières images officielles et la fenêtre de sortie de leur petit bébé, Kalanoro.

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La bande-annonce de Kalanoro

Kalanoro montre enfin le bout de son nez lors du showcase ID@Xbox. Développé par Red Raketa Studio et édité par New Tales, le titre indé malgache s’est offert son tout premier trailer qui lève le voile sur une expérience à la fois accessible et singulière. Au programme : un jeu d’action-aventure coloré, mais surtout une expérience qui place la musique au cœur de son gameplay.

Regardez :

Dans Kalanoro, le joueur incarne Kalakely, une petite créature évoluant sur l’île fictive de Lemuria, menacée par une force obscure. Si le point de départ reste classique, le jeu se distingue rapidement par sa structure : au fil de l’aventure, il s’agit de recruter des compagnons pour former un groupe de musique.

Le trailer met en avant un socle solide de plateforme 3D et d’action. Le titre semble privilégier une prise en main immédiate, avec des mécaniques lisibles et dynamiques. Mais c’est dans les phases de combat que Kalanoro cherche à se démarquer. Les premières images suggèrent des affrontements mis en scène comme de véritables performances, sous fond de rythme musical de Madagascar. La bande-son, elle aussi, occupe une place centrale, avec la participation d’artistes locaux.

Visuellement, Kalanoro affiche une direction artistique marquée par des couleurs vives et des environnements variés. Du décor tropical aux zones plus urbaines ou oniriques, le jeu mise sur une diversité visuelle assumée, rendant le jeu agréable pour les yeux.

Une sortie attendue pour 2026

Kalanoro sortira à l’été 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Si vous voulez supporter le studio malgache, vous pouvez déjà précommander le jeu dès maintenant.