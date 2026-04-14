SNACK WORLD: Mordus de donjons – Gold s’offre un remake avec Snack World: Reloaded

La licence SNACK WORLD ne sera plus une exclusivité Nintendo et mobiles ! C’est ce que nous a promis le studio japonais Level-5 pendant son showcase de vendredi dernier. Mieux encore : il a présenté le remake de SNACK WORLD: Mordus de donjons – Gold, le jeu de 2020, via un nouveau trailer. Vous êtes fans de dungeon crawler ? Voici donc Snack World : Reloaded.

Snack World: Reloaded, un remake complet et non un simple remaster

Présenté lors du LEVEL-5 Vision 2026 Craftsmanship, Snack World: Reloaded marque le retour inattendu de la licence culte du studio japonais. Loin d’être un simple remaster, ce nouvel opus offre une nouvelle expérience, tout en conservant les bases qui ont fait le succès de l’original. Level-5 ne propose pas un simple lifting, mais bien un remake complet pensé pour moderniser en profondeur son dungeon crawler culte.

Snack World: Reloaded s’accompagne donc d’une refonte technique avec un graphisme entièrement retravaillé. Le rendu évoque un véritable diorama vivant, ainsi que d’animations et d’effets visuels modernisés. Level-5 a également repensé le gameplay et les contrôles afin d’offrir une expérience plus fluide et accessible. “Nous avons apporté des modifications majeures au gameplay, aux commandes et à l’histoire, à tel point qu’on a presque l’impression de jouer à un tout nouveau jeu,” ajoute Akihiro Hino, PDG de LEVEL-5, lors du LEVEL-5 Vision 2026 Craftsmanship

Pour ceux n’ont pas joué au jeu de 2020, Snack World: Reloaded est un action-RPG orienté dungeon crawler. On y incarne un aventurier, avec pour objectif d’explorer des donjons remplis d’ennemis, de boss et de trésors. Cette fois, le jeu introduit un mode permettant d’incarner Chup, personnage central de l’anime Snack World.

Vous pouvez regarder la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Et en parlant consoles, Level-5 a annoncé que Snack World: Reloaded sera disponible sur Nintendo Switch 2, mais également sur PlayStation 5 et sur PC via Steam. Pour l’heure, la date de sortie reste encore inconnue, le projet étant toujours en cours de développement.