Miele impressionne à Milan avec une cuisine connectée innovante

Le monde de la cuisine connectée évolue encore une fois grâce à Miele. Pendant la Semaine du design de Milan 2026, la marque allemande dévoile son nouveau concept « Designed to Move with You ». Cette approche innovante place l’utilisateur au centre des préoccupations. Découvrez comment Miele réinvente la cuisine, un espace désormais modulable, intelligent et en harmonie avec nos vies actives.

Le concept « Designed to Move with You » révolutionne la cuisine

Avec « Designed to Move with You », Miele transforme la cuisine en un espace de vie réactif, adaptable et connecté. L’objectif ? Accompagner les utilisateurs dans leur quotidien, quelle que soit leur activité. Ce concept s’appuie sur une parfaite fusion entre technologie, design et besoins réels. Chaque appareil trouve sa place : les plaques à induction KM 8000 évitent brûlures et débordements, le tiroir à vapeur compact propose de nouvelles options de cuisson, les hottes élégantes s’intègrent dans tous les styles. Tout devient plus simple, plus fluide, plus intuitif.

Des innovations Miele présentées au salon EuroCucina 2026

Lors du salon EuroCucina, Miele a présenté un espace immersif où architecture et électroménager dialoguent. Le visiteur découvre des scénarios concrets, pensés pour répondre aux rythmes de vie actuels. L’assistant culinaire IA CulinaryCoach séduit avec ses recommandations personnalisées. Il répond rapidement à toutes les questions de cuisson. Grâce à l’intelligence artificielle, il transfère les paramètres idéals vers chaque appareil connecté. Chaque produit incarne la volonté d’offrir une expérience culinaire unique.

Le Miele Experience Center : immersion dans la cuisine connectée

Pendant la Semaine du design de Milan, le Miele Experience Center réaménagé ouvre ses portes. Ici, le concept « Designed to Move with You » prend vie à travers des installations interactives. La marque met en scène sa compact living kitchen unit powered by Hettich. Cette étude de design illustre comment créer une cuisine fonctionnelle et élégante, même dans un espace réduit. En combinant appareils intelligents et meubles adaptables, Miele répond à la montée de la vie urbaine. Chacun peut ainsi profiter d’une cuisine efficace sans compromis sur le style.

Avec « Designed to Move with You », Miele redéfinit la place de la cuisine à la maison. Grâce à ses innovations et à sa vision modulaire, la marque répond aux attentes des urbains exigeants. De la simplicité d’utilisation à l’intégration esthétique, tout est pensé pour accompagner chaque moment de vie. Une belle façon de vivre la cuisine autrement, aujourd’hui et demain.

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