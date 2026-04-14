Simplifiez l’entretien de votre piscine avec le MOVA Rover X10

La marque MOVA, reconnue pour ses innovations dédiées à la maison intelligente, élargit son horizon et s’attaque à l’extérieur. Bonne nouvelle pour les propriétaires de piscine ! MOVA annonce le lancement du Rover X10, un robot nettoyeur de piscine premium, prêt à révolutionner l’entretien des bassins.

Un robot de piscine à la pointe de la technologie

Le Rover X10 n’est pas un simple robot aspirateur. Il se distingue comme le premier robot nettoyeur de piscine au monde doté de 4 moteurs à propulsion par jets. Cette innovation unique assure une stabilité verticale impressionnante. De plus, elle garantit une navigation ultra fluide, même sur les formes de bassin les plus atypiques.

Côté technique, MOVA ne lésine pas sur les performances. Le Rover X10 embarque une couverture tout terrain 7 en 1, portée par la technologie FloatDrive™. Son système AquaScan™ 360° cartographie chaque centimètre du bassin, pour qu’aucune saleté ne lui échappe. Avec sa puissance d’aspiration de 38 000 litres par heure et son double mode de stationnement à recharge sans fil, vous profiterez d’une expérience d’utilisation intuitive. En outre, elle est libérée des contraintes du nettoyage traditionnel.

Une autonomie et une efficacité redoutables

Vous en avez marre de repasser le robot tous les deux jours ? Le Rover X10 règle le problème avec sa batterie 15 000 mAh ! Il promet jusqu’à six heures de fonctionnement sur une seule charge. Ainsi, il couvre des piscines jusqu’à 500 m² en un seul passage. Le nettoyage devient vraiment sans effort.

Grâce à ses brosses EdgeDrive™ innovantes, le X10 atteint sans difficulté tous les angles et bords, là où la saleté aime s’accumuler. Sa conception à double rouleau permet d’optimiser le flux d’aspiration. De plus, elle permet d’attraper efficacement débris flottants et taches tenaces.

Disponibilité, prix et offre de lancement

Le MOVA Rover X10 sera disponible à partir du 14 avril 2026 au prix conseillé de 2 499 €. Bonne nouvelle pour les plus rapides : 400€ de réduction pour les premiers acheteurs, soit le robot à 2 099 € jusqu’au 27 avril. Vous pouvez le retrouver sur le site de MOVA. Il est aussi disponible sur Amazon ou encore chez Boulanger, Castorama, Leroy Merlin, ManoMano et d’autres grandes enseignes.

Avec le Rover X10, MOVA franchit un nouveau cap et prouve que l’intelligence artificielle s’invite désormais au bord de votre piscine. Qu’en pensez-vous ? Prêt à dire adieu à l’épuisette ? Partagez vos avis et vos astuces d’entretien dans les commentaires !