Test – T’nB SlimDrive : l’Android Auto pas cher qui change tout

J’ai installé le T’nB SlimDrive un samedi matin, dans une vieille citadine qui n’a ni Bluetooth ni écran. Franchement, je ne m’attendais pas à grand-chose. Pourtant, après quelques minutes, Spotify se lançait automatiquement, Google Maps s’affichait, et l’habitacle semblait avoir pris 10 ans d’avance. Ce petit écran panoramique à 130 euros promet de moderniser n’importe quel véhicule. Et en pratique, il tient largement cette promesse.

Le T’nB SlimDrive est idéal pour transformer une voiture ancienne en véhicule connecté, sans se ruiner ni démonter le tableau de bord. Il n’est pas parfait, mais il remplit sa mission avec efficacité.

Notre avis en bref : Faut-il l’acheter ?

Le T’nB SlimDrive est une excellente surprise. Pour environ 130 euros, il apporte Apple CarPlay et Android Auto sans fil dans n’importe quelle voiture. L’installation est rapide, l’écran est lumineux, et la réactivité est au rendez-vous. En revanche, les haut-parleurs intégrés sont limités, et il manque la gestion multi-smartphones. Malgré cela, ce modèle s’adresse particulièrement pour tous ceux qui veulent moderniser leur voiture à moindre coût.

Produit disponible sur T'nB - SLIMDRIVE - Écran Voiture sans Fil Panoramique 8,1" Compatible Apple CarPlay et Android Auto, Bluetooth 5.0, Fixation Magnétique, Haut-Parleur Intégré - Noir

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Contexte du test

J’ai utilisé le T’nB SlimDrive pendant 3 semaines. Les tests ont été réalisés en ville, et sur trajets quotidiens. L’appareil était installé dans une voiture ancienne sans Bluetooth, avec diffusion audio via câble jack. Aucun droit de regard de la marque sur le contenu du test, Certains liens peuvent être affiliés sans aucun impact sur le test.

Le T’nB SlimDrive est-il simple à installer et agréable à utiliser au quotidien ?

Dès l’ouverture de la boîte, j’ai été surpris par la simplicité de l’ensemble. On retrouve l’écran principal, deux types de fixation, un câble d’alimentation allume-cigare, un câble jack et une protection d’écran. Rien de superflu, tout est là. A noter qu’un housse de transport est incluse si on ne veut pas laisser l’écran à la vue de tous, une fixation magnétique permet de le retirer simplement en tirant dessus un peu comme un magsafe.

Ensuite, j’ai testé les deux systèmes de fixation. Le premier se fixe sur le tableau de bord via un support adhésif avec une ventouse. Le second se fixe sur une grille d’aération. En pratique, j’ai préféré la fixation. Elle me parait plus stable sur route dégradée.

Côté design, le SlimDrive reste sobre. L’écran panoramique de 8,1 pouces est fin, avec des bordures correctes. Ce n’est pas du premium, mais l’ensemble reste propre et moderne. Contrairement à certains modèles chinois plus massifs, celui-ci s’intègre bien dans l’habitacle et est dans la pratique bien moins hasardeux à faire fonctionner.

Cependant, le vrai point fort, c’est l’ergonomie. Dès que le contact est mis, l’écran s’allume automatiquement. Ensuite, Android Auto se lance sans manipulation. Ce détail change tout au quotidien.

D’ailleurs, si vous avez déjà lu notre test sur l’AAWireless Two+, vous savez à quel point la simplicité d’installation est cruciale. Ici, aucun démontage n’est nécessaire. Et ça, c’est un vrai avantage.

Quelles sont les caractéristiques techniques du T’nB SlimDrive ?

Avant d’aller plus loin, voici les principales caractéristiques techniques :

• Écran : 8,1 pouces panoramique

• Connectivité : Apple CarPlay et Android Auto sans fil

• Audio : haut-parleurs intégrés 3W, sortie jack, Bluetooth

• Alimentation : allume-cigare

• Fixation : tableau de bord ou pare-brise / Ecran avec support magnétique pour retrait rapide

• Démarrage automatique : oui

• Réglage luminosité : oui

En pratique, l’installation se fait en moins de 5 minutes. Il suffit de brancher l’alimentation, connecter le smartphone, et c’est tout. Ensuite, le SlimDrive propose plusieurs options audio. On peut utiliser les haut-parleurs intégrés, mais ils restent assez faibles avec 3W. En revanche, la sortie jack permet de relier l’appareil à l’autoradio du véhicule. C’est la solution que j’ai adoptée.

Par ailleurs, il est aussi possible d’utiliser le Bluetooth si la voiture en dispose. Cette polyvalence est clairement un point fort. Enfin, l’écran propose des réglages de luminosité. C’est utile, surtout en plein soleil.

Les performances du T’nB SlimDrive sont-elles suffisantes au quotidien ?

Sur ce point, j’étais assez sceptique. Pourtant, dès les premiers trajets, j’ai été rassuré. L’écran est réactif. Les gestes sont bien reconnus, et les applications se lancent rapidement. Par exemple, Google Maps s’affiche instantanément. Spotify démarre automatiquement, ce qui est très pratique.

Ensuite, la luminosité est bonne. Même en plein soleil, l’écran reste lisible. Ce n’est pas du niveau d’un écran premium, mais pour ce prix, c’est largement suffisant.

Cependant, j’ai rencontré une petite contrainte. Lors d’un trajet en plein après-midi, avec forte chaleur, l’écran a légèrement baissé en luminosité. Rien de bloquant l’écran était lisible, mais c’est à noter. Il suffit de régler la luminosité un peu plus fort dans les paramètres et le tour est joué.

En comparaison, certains systèmes intégrés d’origine restent plus lent et moins pratiques. Ici, le rapport qualité-prix est clairement en faveur du SlimDrive. Enfin, le démarrage automatique est un vrai plus. Dès que je démarre le véhicule, tout est prêt. Pas besoin de manipuler quoi que ce soit. Spotify envoie la lecture directement, ça c’est top.

C’est là que le SlimDrive prend tout son sens. Dans mon cas, je l’ai utilisé dans une voiture ancienne. Aucun Bluetooth, aucun écran. J’ai branché le câble jack sur l’entrée AUX, et immédiatement, le son passait dans les enceintes du véhicule.

Ensuite, sur un trajet quotidien domicile-travail, j’ai utilisé Google Maps et Spotify. Tout fonctionnait parfaitement. Les commandes vocales permettent même de lancer un itinéraire sans quitter la route des yeux. Dans la pratique, c’est le même fonctionnement que dans un véhicule récent.

C’est là que ce détail m’a marqué. le SlimDrive fait la même chose qu’une intégration dans un véhicule moderne, tout se lance automatiquement. Spotify reprend la playlist, et Maps affiche le trajet habituel. C’est ce genre d’expérience qui donne l’impression d’avoir une voiture moderne.

Cependant, tout n’est pas parfait. Il n’est pas possible de connecter plusieurs smartphones simultanément. Si vous changez d’utilisateur, il faut reconnecter manuellement. Par ailleurs, les haut-parleurs intégrés sont vraiment limités. Ils dépannent, mais ne remplacent pas un système audio. Ce n’est clairement pas l’option à privilégier.

Pourquoi acheter le T’nB SlimDrive aujourd’hui ?

La réponse est simple : pour moderniser une voiture sans se ruiner. À 130 €, il offre une expérience proche d’un système embarqué moderne. Il permet d’accéder à la navigation, à la musique et aux appels en toute simplicité. Cependant, il ne conviendra pas à tout le monde. Si vous avez déjà un système intégré récent, il n’y à pas d’intérêt.

En revanche, pour les véhicules anciens, c’est une solution idéale. Pas besoin de démonter le tableau de bord, ni de passer par un installateur. Ensuite, la polyvalence audio est un vrai atout. Peu importe votre configuration, il y a une solution adaptée.

Enfin, la facilité d’utilisation fait la différence. Tout fonctionne automatiquement. Et ça, c’est exactement ce qu’on attend en voiture.

Conclusion

Après plusieurs semaines d’utilisation, le T’nB SlimDrive m’a clairement convaincu. Il transforme une voiture ancienne en véhicule connecté, sans effort. Certes, les haut-parleurs sont limités et le multi-utilisateur absent. Cependant, pour 130 euros, il remplit parfaitement sa mission. Cet appareil s’adresse particulièrement pour les conducteurs qui veulent moderniser leur voiture rapidement, sans travaux ni budget conséquent.

Produit disponible sur T'nB - SLIMDRIVE - Écran Voiture sans Fil Panoramique 8,1" Compatible Apple CarPlay et Android Auto, Bluetooth 5.0, Fixation Magnétique, Haut-Parleur Intégré - Noir

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