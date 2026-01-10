Test – AAWireless TWO+ : L’adaptateur sans fil universel qui réconcilie Android Auto et Apple CarPlay

Depuis plusieurs années, AAWireless s’est imposé comme une référence auprès des automobilistes souhaitant se libérer des câbles. Le premier AAWireless avait marqué les esprits en démocratisant Android Auto sans fil. Cependant, une limite persistait pour de nombreux utilisateurs. Apple CarPlay restait exclu de l’équation. Avec le AAWireless TWO+, cette barrière tombe enfin.

Cette nouvelle version ne se contente pas d’une simple mise à jour. Elle élargit radicalement les usages en intégrant une compatibilité iOS complète. Ainsi, Android et iPhone cohabitent désormais dans un seul boîtier. Un choix stratégique, mais surtout très attendu. Après plusieurs jours d’utilisation en conditions réelles, voici notre test complet.

Notre avis en bref

Le AAWireless TWO+ corrige le principal manque du modèle précédent. La compatibilité Apple CarPlay change clairement la donne. L’installation reste rapide, presque transparente. La connexion s’établit en quelques secondes seulement. Surtout, la gestion du changement de source est exemplaire.

Passer d’un smartphone Android à un iPhone se fait sans friction. Ainsi, le bouton multifonction joue ici un rôle clé. Au quotidien, l’expérience devient réellement universelle. En résumé, c’est rapide, fiable et polyvalent, le TWO+ s’impose comme une évolution logique et maîtrisée.

Produit disponible sur AAWireless Adaptateur 2 en 1 Android Auto et Apple Carplay 2 en 1 — Connexion sans fil via Bluetooth et WiFi — Convient pour iOS 10+ et Android 11+ — Bouton multifonction — Fabriqué en Europe

Voir l'offre 64,99 €

Unboxing et design

À l’ouverture de la boîte, le constat est immédiat. AAWireless reste fidèle à une approche sobre et efficace. Le boîtier est compact, léger et discret. Il peut facilement se cacher derrière un écran central.

Le design évolue peu par rapport au modèle précédent. Ce choix est pertinent. En effet, le format avait déjà fait ses preuves. Les finitions sont propres, sans fioritures inutiles. Également, on retrouve un port USB-C pour l’alimentation et un port USB-A la connexion au véhicule. Un câble est fourni, suffisamment long pour s’adapter à la plupart des habitacles. Le bouton physique multifonction attire rapidement l’attention. Il permet de gérer les changements de téléphone sans passer par une application.

En résumé, dans la boîte, l’essentiel est présent. Pas de superflu, mais tout ce qu’il faut pour une mise en service immédiate. Cette simplicité est cohérente avec la philosophie du produit.

Compatibilité et installation du AAWireless TWO+

Le AAWireless TWO+ s’adresse aux véhicules équipés d’Android Auto ou CarPlay filaire d’origine.

Il ne remplace pas un système déjà sans fil. Il le transforme. Côté Android, un smartphone sous Android 11 ou plus est requis. Côté Apple, l’iPhone X et les modèles plus récents sont pris en charge.

Dans les deux cas, la compatibilité est large. L’installation ne demande aucune compétence particulière.

Il suffit de brancher le boîtier sur le port USB du véhicule. Ensuite, le smartphone se connecte automatiquement. En quelques secondes, l’interface s’affiche à l’écran.

L’application AAWireless reste optionnelle. Elle permet toutefois d’accéder aux mises à jour et à certains réglages avancés. Pour un utilisateur peu technophile, ce point est rassurant. Tout fonctionne déjà très bien sans configuration poussée.

Performances et stabilité en usage réel

C’est sur la route que le TWO+ révèle tout son potentiel. En effet, la connexion est rapide, presque instantanée. Dès le démarrage du véhicule, le système se lance. La stabilité est remarquable. Aucune coupure constatée durant nos essais. Aussi, même lors de trajets longs ou de multiples arrêts. Le système reprend exactement là où il s’était arrêté. La fluidité est au rendez-vous. Navigation, musique, appels et assistants vocaux répondent sans latence perceptible. De ce fait, l’expérience est très proche d’une solution native.

Le changement de source est particulièrement bien géré. Passer d’un téléphone à un autre se fait proprement. Que l’on passe d’Android à iOS ou inversement. En bref, c’est clairement l’un des gros points forts de cette version. Dans un foyer équipé de plusieurs smartphones, l’intérêt devient évident.

Un adaptateur pour les gouverner tous (vous avez la référence ?).

Apple CarPlay enfin sans fil

C’est la grande nouveauté de ce modèle. La compatibilité Apple CarPlay transforme l’usage du produit.

Jusqu’ici, il fallait choisir son camp. Désormais, ce n’est plus le cas. CarPlay fonctionne de manière fluide et stable. Les applications Apple Plans, Google Maps, Spotify ou Messages s’affichent sans délai. Les commandes au volant restent parfaitement fonctionnelles.

Pour les utilisateurs iOS, le gain de confort est immédiat. Plus besoin de sortir le câble à chaque trajet.

Le téléphone reste dans la poche ou le sac. Cette évolution rend le TWO+ beaucoup plus universel.

Il devient un vrai produit de transition entre deux écosystèmes. Par conséquent, c’est un atout rare sur ce segment.

AAWireless TWO+ : Utilisation au quotidien

Au fil des jours, le AAWireless TWO+ se fait oublier. Et c’est précisément ce qu’on attend de ce type de produit. On monte en voiture, le système se connecte et on roule. Les profils multiples sont bien gérés.

Sur un trajet partagé, chacun retrouve son interface. La continuité d’usage est excellente. Le bouton physique facilite les changements rapides. Il évite de manipuler l’écran ou le téléphone. Un détail, mais très appréciable à l’usage.

Pour les familles, les professionnels ou les utilisateurs multi appareils, le confort est réel. Le TWO+ s’adapte aux situations sans jamais compliquer l’expérience.

Différences avec le modèle précédent

Par rapport au AAWireless TWO déjà testé sur Le Café du Geek, l’évolution est claire. La compatibilité iOS est le changement majeur. Mais ce n’est pas le seul bénéfice. La gestion des sources est plus fluide. La stabilité générale progresse encore. Le bouton multifonction apporte un vrai plus ergonomique.

En revanche, le design reste très proche. Ce choix est cohérent. Il permet une transition naturelle pour les anciens utilisateurs. Si vous possédez déjà le modèle précédent et utilisez uniquement Android, l’intérêt reste mesuré. En revanche, pour un usage mixte, la mise à niveau est pleinement justifiée.

Intérêt d’achat et positionnement du AAWireless TWO+

Le AAWireless TWO+ se positionne comme une solution premium mais accessible. Son tarif reste cohérent face aux alternatives avec ses 60€. Surtout, il remplace deux produits potentiels par un seul.

Il s’adresse clairement aux utilisateurs exigeants. Ceux qui veulent une solution simple, fiable et universelle. Sans compromis sur la qualité de connexion. Ainsi, dans un marché encore fragmenté, ce produit se distingue. Il répond à un besoin réel et fréquent. Celui de la cohabitation Android et Apple dans un même véhicule.

Conclusion

Avec le AAWireless TWO+, la marque franchit un cap important. La compatibilité Apple CarPlay était attendue. Elle est ici parfaitement maîtrisée. Rapide, stable et intelligent dans sa gestion des sources, le produit tient ses promesses. Il s’impose comme l’un des adaptateurs sans fil les plus polyvalents du marché.

En résumé, pour ceux qui alternent entre Android et iOS, ou partagent leur véhicule, c’est une évidence. Le AAWireless TWO+ simplifie vraiment les trajets.