Beatbot Sora 70 : la solution idéale pour une piscine impeccable

La robotique de piscine fait un bond en avant avec le lancement du Beatbot Sora 70. Ce nouveau robot promet aux propriétaires de piscines un nettoyage efficace sans effort. Plus besoin de se soucier des débris et de l’entretien quotidien : le Beatbot Sora 70 gère tout, du fond jusqu’à la surface. Découvrons ce qui fait de ce robot une innovation pour votre piscine.

Les technologies avancées du Beatbot Sora 70 pour la piscine

Le Beatbot Sora 70 embarque des technologies uniques pour garantir un nettoyage complet et intelligent. Grâce au système JetPulse™, il aspire les impuretés flottantes avec une précision inédite. Ce jet à double flux dirige tous les débris vers l’entrée d’aspiration. Fini les insectes et le pollen à la surface de l’eau.

Autre innovation, la structure HydroBalance™ assure équilibre et agilité au robot. La pompe puissante de 6800 GPH permet d’éliminer feuilles, sable et même les algues résistantes. Ainsi, aucune zone n’est oubliée, même dans les rebords peu profonds.

Un nettoyage performant pour une eau toujours cristalline

Le Beatbot Sora 70 excelle aussi par sa capacité de filtration et de stockage. Son réservoir peut contenir jusqu’à 800 feuilles. C’est presque le double des autres robots sur le marché !

Nettoie intégralement en un seul cycle

Filtre ultra-fin de 3 microns pour capturer les plus petites particules

Suppression des zones mortes, sources d’algues

Résultat : une eau limpide et saine, avec beaucoup moins d’efforts pour l’utilisateur.

Récupération simplifiée et autonomie prolongée du robot

La récupération du robot devient un jeu d’enfant grâce au Smart Surface Parking. Ce système inspiré des sous-marins lui permet de flotter à la surface après son cycle. Le SmartDrain™ vide facilement l’eau restante, rendant le robot plus léger à sortir.

Son autonomie est impressionnante : jusqu’à 7 heures de nettoyage des surfaces d’eau ou 5 heures pour le sol, couvrant de grandes piscines sans interruption. Oubliez les recharges fréquentes !

En résumé, le Beatbot Sora 70 réinvente l’entretien des piscines avec ses technologies avancées. Nettoyage complet, simplicité et efficacité assumée font de ce robot un allié incontournable pour tous les propriétaires de piscine. Restez attentif à sa sortie prochaine pour une expérience de baignade sans stress ni contrainte !

