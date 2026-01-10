Alex fait son entrée dans Street Fighter 6 avec un teaser brutal

Après le cosmétique, place au combat. Il y a quelques heures, Capcom vient de lever le voile sur le prochain combattant du Year 3 Character Pass de Street Fighter 6 : Alex. Protagoniste emblématique de Street Fighter III, le colosse new-yorkais s’offre donc un teaser court mais chargé en signaux sur son rôle, son style et son intégration dans l’écosystème SF6. Et, à défaut d’un trailer de gameplay complet, cette première bande-annonce met surtout en scène son agressivité et son ancrage narratif dans le mode World Tour.

Un teaser narratif qui mise sur l’impact

Contrairement aux habituels trailers centrés sur les mécaniques de combat, la première bande-annonce d’Alex s’inscrit dans la dimension solo de Street Fighter 6. Le teaser met en scène le personnage en plein affrontement dans le World Tour. Et cette fois, il ne s’agit pas de l’habituel Jimmy World Tour, mais un adversaire massif affilié à l’univers Final Fight : l’un des frères Andore. Le choix n’est pas anodin : il renforce l’aspect brutal et physique du personnage, tout en plantant le décor pour de futures interactions scénarisées.

Bien que le teaser se garde d’afficher la moindre interface HUD, il laisse entrevoir un aperçu compact mais révélateur du kit d’Alex. Plusieurs attaques signature s’invitent à l’écran, dont :

Air Stampede

Jumping Heavy Kick

Flash Chop

Headbutt

et surtout le Power Bomb, son command grab iconique.

Capcom semble ainsi vouloir donner davantage de corps à Alex en dehors de l’arène compétitive. Son attitude dans ce teaser – langage corporel offensif, regard menaçant, exécution impitoyable – dessine le portrait d’un « heel » assumé. On aura alors un antagoniste pur jus, sans filtre ni diplomatie.

Alex rejoindra officiellement le roster de Street Fighter 6 au début du printemps 2026. Il sera le troisième personnage de la Year 3 Pass, après Sagat et C. Viper. Ingrid clôturera ensuite la saison 3 du jeu.

Vous pouvez découvrir la bande-annonce complète d’Alex ci-dessous :